شكرا لقرائتكم أيمن يونس يطالب اللجنة الخماسية بتكوين رابطة الاندية المحترفة برعاية الفيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق ، عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة بضرورة إنشاء رابطة الاندية المحترفة ، وقال يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر أذاعة أون سبورت : " واثق للغاية فى عمرو الجناينى وأحمد عبد الله ومحمد فضل وجمال محمد على وكل رجالة اللجنة الخماسية ، واثقين فيهم وفى قدرتهم على عودة النشاط الكروى دون خسائر ، بس طمعانين بردو أنهم يعملوا لينا رابطة الاندية المحترفة التى انتظرناها طويلا "

وتابع أيمن يونس : "عايزين رابطة الاندية المحترفة ولكن على طريقة الفيفا ، عشان تبقى بأسس سليمة وتكون سبباً فى تطور الكرة المصرية وتضاف لسلسلة إنجازات اللجنة الخماسية فى الفترة الأخيرة".

وفى وقت سابق ، أكد أيمن يونس، أن تجميد نشاط الكرة فى العالم سوف يؤثر كثيراً على اللاعبين المصنوعين، بينما لن يجد الموهوبون أى معاناة فى استرداد مستواهم، وعلى رأسهم الموهوب ميسى نجم برشلونة الإسبانى. وقال أيمن يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت، "إيقاف النشاط يؤثر على اللاعبين المصنوعين يجعلهم فى حاجة لوقت طويل لاستعادة فورمتهم، إنما الموهوبون لا يجدون معاناة أبداً فهى موهبة من ربنا موجودة مهما حصل، وأكبر دليل ما رأيناه من الاسطورة ميسى بعد عودة الدورى الإسبانى".

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وعن جائحة كورونا قال أيمن يونس، "تفاءلوا وأبشروا ستزول الغمة قريباً، دول كثيرة اقتربت من التوصل للقاح المنتظر، تفاءلوا وخلوا عندكم أمل بس بلاش استهتار ولا استبياع، قلبى بيقولى لن يمر شهر سبتمبر إلا وقد زال الفيروس وعادت الحياة الطبيعية".

ودشن أيمن يونس حملة للتبرع بالدم وكذلك تقديم الأكل لمصابى كورونا بالمنازل عبر برنامجه الفيلسوف على أذاعة أون سبورت، وقال يونس: "بطالب جميع المصريين بالتبرع بالدم فى الوقت الحالى لإنقاذ المرضى مثلما نجحت مبادرة توصيل الأكل للمنازل لمصابى كورونا التى طالبنا بها فى وقت سابق ولاقت ردود أفعال كبيرة من الشعب المصرى".

ويضيف أيمن يونس "لازم يكون عندنا رحمة ببعض، الدين أمرنا بالرحمة ولازم يكون عندنا ضمير فى الإعلان عن الإصابة بكورونا حتى لا نؤذى الآخرين وكذلك فى التعامل مع المصابين حولنا بالوباء لازم نساندهم فى المحنة ونقف جنبهم حتى تعبر مصر هذه الأزمة بتكاتف ولادها".

وعن عودة النشاط الكروى علق أيمن يونس "فكرة التعايش مع كورونا هتكون صعبة فى الدول النامية، لكن يجب عودة الحياة بأى شكل شريطة وجود ضوابط وأسس وبدون هزار حتى لايتحول الأمر لمأساة ندفع ثمنها من أرواحنا جميعاً، لازم نجهز نفسنا للتعامل مع كورونا ونعرف مالنا وماعلينا حتى تتضح كل الأمور".