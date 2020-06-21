شكرا لقرائتكم اتحاد الرياضة للجميع يدعم الرئيس السيسي في الدفاع عن الأمن القومى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد مجلس ادارة الاتحاد المصري للرياضة للجميع برئاسة الدكتور عماد البناني دعم وتأييد جميع اعضاء الاتحاد والعاملين به للقيادة السياسية في كل قراراتها الحكيمة للدفاع عن حق وأمان مصر القومي متعهدبن ببذل كل الجهد والوقوف صفا واحدا خلف قيادتنا السياسية الرشيدة .

وكان الاتحاد المصري للرياضة للجميع قد انضم مؤيدا الي بيان الحركة الرياضية المصرية الداعمة لموقف القيادة السياسية والذي اطلقته وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الرياضية و جاء نصه كالتالي..

وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية تدعم وتساند القيادة السياسية في كل قراراتها أو اي اتجاه تراه مناسباً للدفاع عن حقوق وأمن مصر القومي.

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تؤكد وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ونيابة عن جموع الرياضيين دعمهم الكامل ومساندتهم للقيادة السياسية في كل قرار أو اي اتجاه تراه مناسباً للدفاع عن حقوق وأمن مصر القومي.

تابع الرياضيون كغيرهم من ملايين الشعب المصري كلمات ورسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه مع أبناء قواتنا المسلحة اليوم والذي عبر خلاله عما يسري داخل الجميع من فخراً بقدرات مصر وحكمة رئيسها في التعامل مع جميع المواقف على كافة الأصعدة ، وثقة الملايين في سعي مؤسساتها الجاد نحو مستقبل أمن لشعبنا.

وتؤكد وزارة الرياضة، ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن جموع الرياضيين الذين نجحوا في رفع راية مصر بكافة الميادين الإقليمية والقارية والدولية لن يدخروا جهداً لتقديم يد العون.

كما نؤكد أن جموع الرياضيين الذين نجحوا في رفع راية مصر بكافة الميادين الإقليمية والقارية والدولية لن يدخروا جهداً لتقديم يد العون لأشقائهم في كل مجال وكل ميادين العمل والوقوف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية سعياً وراء تكرار النجاح وتسطير صفحات جديدة من العزيمة المصرية التي عرفها العالم في العديد من المواقف وزاد من قوتها وصورتها الساطعة انجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في الداخل والخارج .