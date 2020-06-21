شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يسترجع ذكريات افتتاح بطولة أمم أفريقيا بمصر 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استرجع اشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة ذكريات افتتاح بطولة الأمم الأفريقية ، و التي استضافتها مصر العام الماضى ، والتي ابهرت العالم ، لما شهده الحفل من فقرات و استعراضات تجسد التاريخ الفرعونى و الفلكلور المصرى .

ونشر الدكتور اشرف صبحى وزير الرياضة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة تجمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسى ، و المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، داخل ارض ستاد القاهرة ، خلال التجهيزات للحفل، و علق عليها :" اليوم 21 يونيو ..ذكرى حفل افتتاح بطولة كاس الأمم الافريقية لكرة القدم مصر 2019 التي أبهرت العالم .

كان الحفل قد استعرض أعلام المنتخبات الـ24 المشاركة فى البطولة، وذلك على 3 أهرامات كانت موجودة فى أرض الملعب، وبعد عرض أعلام الدول المشاركة، أزيح الستار عن مجسم ضخم لكأس الأمم الأفريقية داخل الهرم الأكبر الذى تواجد فى منتصف الملعب.

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وشارك في الحفل الذي استغرق 14 دقيقة، مئات العارضين الذين ارتدى بعضهم الملابس الفرعونية وارتدى آخرون ملابس تقليدية مصرية وإفريقية.

وقدم المؤدون عرضًا مبهرًا على أرضية الملعب، وسط الأهرامات التي تحولت إلى شاشة عرض رائعة أثارت حماس وإعجاب الجماهير المتواجدة في استاد القاهرة.

وودع منتخب مصر البطولة من دور الـ 16 بالخسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد رغم حصده العلامة الكاملة في دور المجموعات ، وتوج منتخب الجزائر باللقب في النهاية.