شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: لاعبو الأهلى خضعوا لمسحة طبية وفقا لتوجيهات الصحة والرياضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي أن الجهازين الفني والإداري واللاعبين وجميع العاملين بالفريق خضعوا اليوم لإجراء مسحة طبية وفقا لتوجيهات وزارتي الصحة والشباب والرياضة وسط إجراءات احترازية على أفضل مستوى؛ من أجل ضمان السلامة للجميع.

وأضاف عبدالحفيظ أن إجراء المسحة تم وسط إجراءات احترازية مشددة، وفي إطار منظم مع تنفيذ جميع التعليمات المتعلقة بالجانب الطبي.

Advertisements

وأوضح أن الأمور سارت بشكل مميز للغاية، في ظل اتباع جميع التعليمات الطبية الخاصة بإجراء المسحة، مؤكدًا أن النادي الأهلي حريص كل الحرص على تنفيذ تعليمات وزارتي الصحة والشباب والرياضة، فيما يخص اتباع الإجراءات الاحترازية والعمل على تنفيذها مع عودة الفريق إلى التدريبات.

وحرص لاعبو الأهلي على التوافد اليوم إلى مقر النادي بالجزيرة لإجراء المسحة الخاصة بالكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد.

وكان النادي قد شهد سلسلة من الاجتماعات المستمرة خلال الأيام الماضية منذ إعلان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، موعد عودة النشاط الرياضي بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.