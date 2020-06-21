شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: لاعبو الأهلى خضعوا لمسحة طبية وفقا لتوجيهات الصحة والرياضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي أن الجهازين الفني والإداري واللاعبين وجميع العاملين بالفريق خضعوا اليوم لإجراء مسحة طبية وفقا لتوجيهات وزارتي الصحة والشباب والرياضة وسط إجراءات احترازية على أفضل مستوى؛ من أجل ضمان السلامة للجميع.
وأضاف عبدالحفيظ أن إجراء المسحة تم وسط إجراءات احترازية مشددة، وفي إطار منظم مع تنفيذ جميع التعليمات المتعلقة بالجانب الطبي.
وأوضح أن الأمور سارت بشكل مميز للغاية، في ظل اتباع جميع التعليمات الطبية الخاصة بإجراء المسحة، مؤكدًا أن النادي الأهلي حريص كل الحرص على تنفيذ تعليمات وزارتي الصحة والشباب والرياضة، فيما يخص اتباع الإجراءات الاحترازية والعمل على تنفيذها مع عودة الفريق إلى التدريبات.
وحرص لاعبو الأهلي على التوافد اليوم إلى مقر النادي بالجزيرة لإجراء المسحة الخاصة بالكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد.
وكان النادي قد شهد سلسلة من الاجتماعات المستمرة خلال الأيام الماضية منذ إعلان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، موعد عودة النشاط الرياضي بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر سيد عبد الحفيظ: لاعبو الأهلى خضعوا لمسحة طبية وفقا لتوجيهات الصحة والرياضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.