شكرا لقرائتكم اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية: كلنا خلف الرئيس السيسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مجلس ادارة اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية ان الاتحاد وما يضمه من اتحادات تمثل اطياف المجتمع المصري وهي الاتحاد الرياضي للشركات والاتحاد الرياضي للعاملين بالحكومة والاتحاد الرياضي للجامعات والاتحاد الرياضي المدرسي والاتحاد المصري للرياضة للجميع والاتحاد المصري للثقافة الرياضية والاتحاد المصري للألعاب الإليكترونية والاتحاد المصري للملاحة الرياضية والاتحاد المصري للستيريت ورك اوت والاتحاد العام لمركز شباب مصر والاتحاد العام لشباب العمال والاتحاد المصري للحمام الزاجل والهيئة العامة لسباق الخيل ، يدعمون ويؤازرون ويفوضون القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كل قراراتها التي تهدف لحماية حدود الوطن والحفاظ على امنه القومي وحقوقه التاريخية في نهر النيل.

وشدد الاتحاد في بيانه الذي أصدره اليوم تأييدا للموقف المصري ، على ثقته المطلقة في قيادته الرشيدة وقواته المسلحة الباسلة وتضامن الشعب المصري كله في هذا الظرف التاريخي الحساس من تاريخ امتنا واقليمنا

ان الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية بما تضمه من رياضيين يقارب عددهم نصف عد د سكان مصر مستعدون لتلبية اي نداء من القيادة السياسية لتبقى مصر دائما وابدا عصية على اعداءها عزيزة على أبناءها مرفوعة رأيتها فوق هام السحب