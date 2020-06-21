شكرا لقرائتكم المقاولون يعود لتدريباته آخر الأسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، إلى استئناف التدريبات نهاية الأسبوع الجاري بعد إجراء المسحة الأولى للكشف عن كورونا، والتي يجريها لاعبو الفريق غداً الاثنين بمقر قلعة ذئاب الجبل، وأكد علاء عبد الغني المدرب العام لفريق المقاولون، أن الفريق من المقرر أن يستأنف تدريباته قبل المسحة الثانية التي من المقرر أخذها يوم السبت المقبل، مضيفاً أن تأجيل التدريبات حتى نهاية الأسبوع كان للإطمئنان على سلامة اللاعبين.

وأشرف المهندس محسن صلاح، رئيس نادى المقاولون العرب ، على الاستعدادات النهائية بالنادى لإجراء مسحة كورونا للاعبى الفريق، والتى يتم إجراؤها غداً، الاثنين، وذلك بالاتفاق مع اللجنة الطبية المكلفة من اتحاد الكرة، بإجراء تلك الفحوصات للاعبين، وكان محسن صلاح قد اجتمع مع عماد النحاس مدرب الفريق لوضع خطة المرحلة المقبلة وإجراء المسحة بالمركز الطبى الخاص بالنادى، قبل أن يتلقى خطاباً من اتحاد الكرة تضمن إرسال لجنة طبية من الجبلاية للقيام بهذا الأمر.

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وخلال الاجتماع مع النحاس، أكد محسن صلاح دعمه الكامل للاعبى الفريق من أجل الحفاظ على مركزهم فى جدول مسابقة الدورى العام، من أجل المشاركة فى البطولات الأفريقية والعربية بعد العروض القوية التى قدمها المقاولون فى الدورى خلال النصف الأول من الموسم، وشدد محسن صلاح على ضرورة الحفاظ على الروح الجماعية للفريق بعد العودة من أجل مواصلة النتائج الإيجابية.

واتفق المقاولون العرب مع جهاز طبى جديد مكون من طبيب علاج طبيعى الذى كان يتواجد مع الفريق من قبل، بالإضافة إلى أطباء متخصصين فى أمراض الصدر والباطنة والعظام، ومن المقرر أن يتم الاستعانة بطاقم تمريض مجهزين على أعلى مستوى طبى ووقائي، بخلاف تجهيز مركز إسعاف داخل النادى فى الحالات الطارئة، بخلاف الاتفاق مع المركز الطبى للمقاولون العرب، وقت الحاجة فى حالات الطوارئ.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.