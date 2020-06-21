شكرا لقرائتكم كريم حسن شحاته يكشف أسرار المحاضرات التاريخية للمعلم مع الفراعنة والذئاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاعلامى كريم حسن شحاته نجل المعلم حسن شحاته مدرب الفراعنة الاسبق ، كواليس المحاضرات التاريخية التى ألقاها والده إثناء قيادته للمقاولون العرب ومنتخب مصر ، وقال كريم حسن شحاته فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيسلوف أيمن يونس عبر أذاعة أون سبورت : "أتذكر مواقف جميلة لوالدى أهمها المحاضرة التاريخية التى ألقاها للاعبى المقاولون العرب فى مواجهة الزمالك وكنت لاعباً بالمقاولون ، وقتها قالنا محدش يخاف من الزمالك هنهاجم قولت فى سرى أزاى ده احنا فريق درجة ثانية شكلنا هنشيل كتير وكنت على الدكة احتياطى ، وانتهى الشوط الاول والمقاولون فائزاً 2/1 قولت هيطلب مننا ندافع ونحافظ على النتيجة لقيته بيقول مش عايز تهريج محدش يرجع لورا هنكمل هجوم وفعلا فوزنا بالسوبر 4/2 ".

وتابع كريم حسن شحاتة: "المحاضرة الثانية كانت فى لقاء مصر والبرازيل بكأس القارات ، اتسحبت ودخلت غرفة مجاورة للمنتخب حتى أستمع للمحاضرة ، قولت هيقول للاعيبة دافعوا لقيته بيقولهم متعوا نفسكو بالكورة وهانى سعيد بس يخلى باله من كاكا ، اتغلبنا 3/1 بعد الشوط الاول لقيته بيقول للاعيبة هنكمل هجوم محدش يدافع ، انتو زى الزفت هجومياً فى الشوط الاول وفعلا خسرنا 4-3 بصعوبة أمام السامبا".

ويضيف كريم حسن شحاته : "مباراة إيطاليا بقى لاحظ قبلها ان عندنا مشكلة فى العرضيات بقى يدرب الفريق على مواجهات العرضيات وكيف يتحرك الحضرى وينسق مع الدفاع ، وفوزنا على ايطاليا بهدف حمص الشهير من ركلة ركنية"

وأكمل كريم حسن شحاته : " بابا كانت أهم امنياته الصعود لكأس العالم مع المنتخب وكنا قريبين بعد ماتش الجزائر وهدف متعب ولكن جاءت فرصة بركات لتنهى الامل "

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وعن صفات والده يقول كريم : " بابا طيب ومتواضع وبيعشق الاختفاء عن الاعلام بيحب يعيش مع نفسه ، بيعشق البقاء فى البيت وقضاء وقته مع احفاده ، شاف انتقادات كتير وفضل الصمت وتكبير الدماغ ، اللاعيبة بتحبه وتعتبره أب وأخ لانه عادل وبيحل مشاكلهم وقريب ليهم ".

وإحتفل حسن شحاتة، المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر ونادى الزمالك، الجمعة الماضية بعيد ميلاده رقم 73، لاسيما أنه من مواليد 19 يونيو 1947، "المعلم" كتب اسمه بحروف من ذهب فى تاريخ الكرة الأفريقية عبر مشوار من الإنجازات والبطولات لن تنسى من ذاكرة المصريين، لاسيما أنه بات صائد البطولات التاريخى للفراعنة.

قاد حسن شحاتة منتخب مصر للشباب للفوز بلقب بطولة أفريقيا للشباب لعام 2003 المقامة ببوركينا فاسو وهو ما أهل المنتخب للمشاركة في كاس العالم للشباب المقامة بدولة الامارات العربية المتحدة، كما قاد المقاولون للفوز بكأس مصر عام 2004 بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 2-1. وبذلك أصبح المقاولون أول فريق يلعب في الدرجة الثانية ويفوز بهذه البطولة، استمر شحاتة في إحداث الطفرة مع ذئاب الجبل وقادهم للفوز بالسوبر المصري في 2004 علي حساب الزمالك للمرة الأولى فب تاريخ النادي.

أعلن عصام عبد المنعم رئيس الاتحاد المصري أنذاك في 28 أكتوبر 2004 تعيين شحاتة مديرا فنيا مؤقتا للمنتخب خلفًا لتارديلي، ثم تحول العقد المؤقت لتعاقد نهائي في 13 يناير 2005 ليقود المعلم منتخب مصر لإنجاز تاريخي بالحصول علي 3 بطولات أفريقيا متتالية 2006 و 2008 و 2010 في سابقة لم تحدث لأى مدرب فى القارة السمراء أو خارجها أو منتخب حتى يحصد لقب بطولة قارية 3 مناسبات متتالية.

كما قدم المنتخب مباريات قوية فى كأس العالم للقارات 2009 وحقق الفوز على إيطاليا والخسارة من البرازيل بصعوبة قبل الخروج المفاجئ من أمريكا، وقاد منتخب مصر إلى المركز العاشر فى تصنيف الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) لشهر فبراير 2010، وهو أفضل ترتيب يحققه منتخب إفريقى فى التاريخ بعدما احتل منتخب نيجيريا الذهبى المركز الخامس عام 1994. ثم تقدم المنتخب المصرى للمركز التاسع فى تصنيف شهر يوليو 2010