شكرا لقرائتكم بحضور رئيس الأولمبية الدولية ..حياة خطاب تشارك في مناقشة " كورونا ..تحديات وحلول الأزمة " ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختيرت حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية المصرية ورئيسة الاتحاد الافريقى للكرة الطائرة جلوس ، لتكون ضمن المشاركين في الجلسة الحوارية ، لمناقشة كل ما يتعلق بفيروس كورونا ، وتأثيره على الحياة الرياضية ، وكذلك مناقشة حل الأزمة و عودة النشاط الدولى ، وذلك عبر الفيديو كونفرانس ، وبحضور توماس باخ ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية .

من المقرر أن تعقد الجلسة الحوارية " افريقيا تتحدث رياضة " يوم 23 يونيو ، بمشاركة مسئولين رياضيين من مختلف الدول ، مثل ايمانويل فيكتورى ، و ايزيرا تشانبانجو ، و اندرو بارسونس ، رودريجو باجارانى ، و غيرهم ، وتقام الجلسة تحت عنوان كوفيد 19 ..التحديات و الحلول و الطريق إلى طوكيو 2021

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ونشرت اللجنة البارالمبية بيانا جاء فيه : فى ظل أزمة العالم و توقف جميع الأنشطة الرياضية بسبب أزمة كورونا ..تم اختيار الدكتورة حياة خطاب رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية و رئيس الاتحاد الأفريقى للكرة الطائرة جلوس للاشتراك فى مناقشة حل الأزمة و عودة النشاط الدولى عبر برنامج zoom..كما يشارك فى هذه المناقشة رئيس اللجنة البارالمبية الدولية

كانت اللجنة الأولمبية الدولية أصدرت بيانا رسميا أعلنت فيه تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "أولمبياد طوكيو 2020" بعدما عقد رئيس اللجنة توماس باخ اجتماعا مع رئيس الوزراء الياباني أبي شينزو عبر الفيديو لمناقشة تداعيات فيروس كورونا على البطولة.