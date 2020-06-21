روني: لا أريد رؤية ليفربول يفوز بأي شيء

أكد النجم الإنجليزي واين روني، لاعب مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق، وديربي كاونتي الحالي، أنه لا يريد أن يرى فريق ليفربول يفوز بأي شيء، مؤكدًا أن الريدز يمتلك إمكانيات كبيرة من أجل التتويج بالمزيد من الألقاب خلال السنوات المقبلة.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة إيفرتون، في ديربي الميرسيسايد الذي يحمل دومًا الندية والإثارة، والذي يجمع بينهما اليوم الأحد، على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وكتب روني في عموده بصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية: "كشخص منتمي لإيفرتون، لن يكون أمرًا لطيفًا إذا أشدت بأداء ليفريول ومديرهم

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الفني، زوجتي وأبي وأخواتي جميعهم يشجعون ليفربول، لكنهم عانوا لسنوات عندما كنت أحصل على ألقاب مع مانشستر يونايتد، ولكن يبدو أن الوقت قد حان لأعاني مثلهم".

وواصل: "لا أريد أن أرى ليفربول يفوز بأي شيء ولكن بصفتي من محبي كرة القدم، أقدر الأسلوب الذي يلعبون به ويجب أن اعترف بأنهم يستحقون الفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، عندما انضممت إلى مانشستر يونايتد قبل 16 عامًا، كنت أريد اللعب مع أليكس فيرجسون وليس فقط لهذا

الفريق، كنت أتحدث عنه مع كاراجر وجيرارد ويسألونني عنه وأنا أعلم أنهم يحبان العمل مع أليكس".

وأضاف: "هذا الأمر يحدث معي تجاه كلوب، أود أن ألعب لصالحه ولكن في مكان آخر غير ليفربول، وإذا استمر هناك لسنوات اعتقد أنهم قادرين على الفوز بالمزيد من الألقاب وربما يحققون لقب الدوري الإنجليزي 5 مرات على الأقل، وجود كلوب مع ليفربول يزيد من قوتهم، ويجعل اللاعبين يرغبون في اللعب تحت قيادته مثلما كان الحال مع فيرجسون في مانشستر يونايتد".

كان ليفربول على بعد فوزين من التتويج باللقب عندما علق الدوري في منتصف مارس الفائت، ويدخل مباراة ديربي الميرسيسايد اليوم الأحد أمام جاره وغريمه إيفرتون مبتعدًا بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بطل الموسمين الماضيين.