رياضة | عبد الحفيظ: الأهلي حريص على تنفيذ تعليمات وزارتي الصحة والشباب والرياضة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ: الأهلي حريص على تنفيذ تعليمات وزارتي الصحة والشباب والرياضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن الجهازين الفني والإداري واللاعبين وجميع العاملين بالفريق خضعوا اليوم لإجراء مسحة طبية وفقا لتوجيهات وزارتي الصحة والشباب والرياضة وسط إجراءات احترازية على أفضل مستوى؛ من أجل ضمان السلامة للجميع.

وأضاف عبدالحفيظ أن إجراء المسحة تم وسط إجراءات احترازية مشددة، وفي إطار منظم مع تنفيذ جميع التعليمات المتعلقة بالجانب الطبي.

وأوضح أن الأمور سارت بشكل مميز للغاية، في ظل اتباع جميع التعليمات الطبية الخاصة بإجراء المسحة، مؤكدًا أن النادي الأهلي حريص كل الحرص على تنفيذ تعليمات وزارتي الصحة والشباب والرياضة، فيما يخص اتباع الإجراءات الاحترازية والعمل على تنفيذها مع عودة الفريق إلى التدريبات.