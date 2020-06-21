رياضة | بعد هجومه على التحكيم.. تعرف علي موقف بيكيه من العقوبة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد هجومه على التحكيم.. تعرف علي موقف بيكيه من العقوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تناولت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية، حقيقة عقوبة جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، بعد تصريحاته عن ريال مدريد، أمس الجمعة، عقب مواجهة إشبيلية.

يذكر أن بيكيه هاجم التحكيم بشدة عقب تعادل برشلونة مع مضيفه إشبيلية سلبيًا ليفقد نقطتين في سباق الصدارة قائلاً : "سيكون من الصعب الفوز بهذا الدوري، سنفعل كل شيء ممكن، لكننا سنخسر بضع نقاط، بالنظر إلى الأمور التي حدثت في الجولتين الماضيتين، سيكون من الصعب على ريال مدريد أن يخسر النقاط".

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن تصريحات بيكيه من الممكن أن تفسر كاتهام للتحكيم بمجاملة ريال مدريد، خاصة بعد إلغاء هدف لفالنسيا في لقاء الفريقين، وأشارت إلى أنه إذا تمت إدانة بيكيه فستعاقبه لجنة المسابقات، إلا أن تلك العقوبة قد تطبق في بداية الموسم الجديد، لأن الأمر يتطلب بعض الوقت لاتخاذ القرار.