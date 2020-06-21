رياضة | جوزيه مورينيو يطلب ضم نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر جوزيه مورينيو يطلب ضم نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن طلب جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي توتنهام التعاقد مع إيفان راكيتيتش لاعب خط وسط برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل لحاجته الشديدة إليه.
وأشارت صحيفة سبورت الكتالونية إلى أن جوزيه مورينيو طلب ضم راكيتيتش من أجل استغلال سوء العلاقة مع إدارة النادي حتى أن راكيتيتش قال عن نفسه إنه لا يريد أن يكون مثل كيس البطاطس كسلعة تباع وتشترى.
وأوضحت الصحيفة أن توتنهام انضم لأندية إشبيلية وأتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس ونابولي وإنتر ميلان التي تسعى إلى التعاقد مع إيفان راكيتيتش الذي أعلن أنه سيحدد مصيره بنفسه رافضًا الدخول في أي صفقات تبادلية خلال الميركاتو الصيفي.