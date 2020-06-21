رياضة | جوزيه مورينيو يطلب ضم نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر جوزيه مورينيو يطلب ضم نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن طلب جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي توتنهام التعاقد مع إيفان راكيتيتش لاعب خط وسط برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل لحاجته الشديدة إليه.

Advertisements

وأشارت صحيفة سبورت الكتالونية إلى أن جوزيه مورينيو طلب ضم راكيتيتش من أجل استغلال سوء العلاقة مع إدارة النادي حتى أن راكيتيتش قال عن نفسه إنه لا يريد أن يكون مثل كيس البطاطس كسلعة تباع وتشترى.

وأوضحت الصحيفة أن توتنهام انضم لأندية إشبيلية وأتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس ونابولي وإنتر ميلان التي تسعى إلى التعاقد مع إيفان راكيتيتش الذي أعلن أنه سيحدد مصيره بنفسه رافضًا الدخول في أي صفقات تبادلية خلال الميركاتو الصيفي.