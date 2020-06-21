رياضة | أسامة جلال يحسم موقفه من مفاوضات الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر أسامة جلال يحسم موقفه من مفاوضات الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم أسامة جلال، قلب دفاع نادي إنبي ومنتخب مصر الأوليمبي، موقفه من مفاوضات نادي الزمالك، لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب تقارير صحفية، نقلاً عن مصدار مقربة من اللاعب، فإن أسامة جلال رفض الإنتقال لنادي الزمالك، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت التقارير، أن اللاعب الشاب صرف النظر عن عرض نادي الزمالك، في ظل تقارير تشير لإنتظار اللاعب عرضاً من النادي الأهلي.

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وكان مسئولو الزمالك قد عقدوا مفاوضات مكثفة مع وكيل اللاعب، لبحض إمكانية انتقاله لصفوف الفريق، خلال الموسم المقبل.

وظهر جلال في 12 مباراة مع نادي إنبي خلال الموسم الحالي، سجل خلالها هدفاً وحيداً، كما كان أحد العناصر الأساسية في تشكيل المدرب شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي أقميت في مصر، وفاز بها الفراعنة، وتأهلوا لأوليمبياد طوكيو 2021.

يذكر أن اللاعب يحظى باهتمام ناديي الأهلي وبيراميدز، فضلاً عن بعض عروض الإحتراف الأوروبية، التي ترغب في التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.