رياضة | سيلتا فيجو يستدعي نوليتو لمباراة ديبورتيفو ألافيس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر سيلتا فيجو يستدعي نوليتو لمباراة ديبورتيفو ألافيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعي فريق سيلتا فيجو الاسباني لاعبه المخضرم نوليتو للمشاركة في مباراة ديبورتيفو الافيس اليوم بالجولة الثلاثين من بطولة الدوري.

وأكمل اللاعب السابق بصفوف إشبيلية، الذي وقَع مع "السيليستي" عقدا يمتد حتى يونيو/حزيران 2022، مرانه الثاني مع الفريق الجاليثي اليوم، وقد يخوض أولى دقائقه معه أمام الفريق الباسكي.

من جانبه، أبدى مدرب الفريق، أوسكار جارسيا، "سعادته الكبيرة" بانتقال الجناح الدولي لبيته الذي يعود إليه بعد أربع سنوات عندما انتقل منه إلى الدوري الإنجليزي وتحديدا مانشستر سيتي.