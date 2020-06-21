رياضة | عاجل.. نجم الأهلي يخضع لعملية جراحية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. نجم الأهلي يخضع لعملية جراحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع حسين الشحات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للعلاج من الفنادق خلال الساعات القليلة المقبلة بأحد مستشفيات القاهرة.

ومنح الجهاز الطبي بقيادة الدكتور خالد محمود، إذن خاص للاعب من أجل الخضوع للجراحة العاجلة، بعدما تم تأجيلها أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية.

ويعاني الشحات من الام الفتاق، مما تسبب في ابتعاد اللاعب عن مستواه وابتعاده أكثر من مرة عن التشكيل الأساسي للفريق بالموسم الجاري.

من ناحية أخرى توافد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل على مقر النادي بالجزيرة، من أجل الخضوع للمسحة الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وكان النادي الأهلي، قرر إجراء مسحتين على جميع اللاعبين حسب تعليمات وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة قبل استئناف النشاط الرياضي.

وتواجد داخل النادي الأهلي، الجهاز الفني واللاعبين على رأسهم وأحمد فتحي نجم الفريق الراحل بنهاية الموسم الجاري، وحمدي فتحي وكهربا، وسط غياب السويسري رينيه فايلر المدير الفني، والذي يتواجد في إجازة.

وأعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن عودة التدريبات الجماعية للفريق بنهاية الشهر الجاري، على أن يتم استئناف مسابقة الدوري بنهاية الشهر المقبل.

وتوقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.