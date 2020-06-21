رياضة | مهاجم مونتيري يعلن تعافيه من فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر مهاجم مونتيري يعلن تعافيه من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الأرجنتيني روخيليو فونيس موري، مهاجم ريادوس دي مونتيري المكسيكي، تعافيه من مرض كوفيد - 19 وأنه سينضم لتدريبات فريقه ابتداءً من يوم الإثنين.

وقال اللاعب عبر حسابه على "تويتر" مساء السبت: "أشكركم جميعًا على رسائلكم. لقد تعافيت بالفعل من فيروس كورونا، وجاءت نتيجة الاختبار سلبية للمرض. أراكم يوم الإثنين".

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وفي 10 من يونيو/حزيران الجاري، أعلن فونيس موري، ثاني أكبر هداف في تاريخ مونتيري، عبر حسابه على "إنستجرام"، أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، إصابته وقتها بعد 3 أيام من إصدار فريقه بيانا يشير فيه لوجود حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوفه.

يذكر أن هناك أكثر من 30 حالة مؤكدة بالفيروس التاجي بالفعل بين صفوف أندية كرة القدم المكسيكية.