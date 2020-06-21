رياضة | مسحة طبية أولى للاعبين والجهاز الفني والإداري في الأهلي "صور"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر مسحة طبية أولى للاعبين والجهاز الفني والإداري في الأهلي "صور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والجهاز الفني والإداري لاختبار المسحة الأولى لاكتشاف فيروس كورونا استعدادا لعودة النشاط الرياضي والتدريبات بعد قرار وزارة الشباب والرياضة والحكومة باستئناف الكرة من جديد.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أعلن في وقت استئناف النشاط الكروي في مصر، بعد توقف لمدة ٣ أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وخضع اللاعبون والجهاز الفني والإداري لاختبار المسحة الأولى قبل إجراء مسحة ثانية بعد أيام يتحدد بناء على نتيجتها موعد العودة للتدريبات استعدادا لخوض مباريات الدوري المحدد لها يوم ٢٥ يوليو المقبل.

والجدير بالذكر أن إدارة النادي الأحمر برئاسة محمود الخطيب كل الأمور لإجراء الفحص والمسحة بجانب كافة التدابير الاحترازية استعدادًا لعودة النشاط الرياضي.