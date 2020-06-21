رياضة | مسحة طبية أولى للاعبين والجهاز الفني والإداري في الأهلي "صور"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر مسحة طبية أولى للاعبين والجهاز الفني والإداري في الأهلي "صور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والجهاز الفني والإداري لاختبار المسحة الأولى لاكتشاف فيروس كورونا استعدادا لعودة النشاط الرياضي والتدريبات بعد قرار وزارة الشباب والرياضة والحكومة باستئناف الكرة من جديد.
وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أعلن في وقت استئناف النشاط الكروي في مصر، بعد توقف لمدة ٣ أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.
وخضع اللاعبون والجهاز الفني والإداري لاختبار المسحة الأولى قبل إجراء مسحة ثانية بعد أيام يتحدد بناء على نتيجتها موعد العودة للتدريبات استعدادا لخوض مباريات الدوري المحدد لها يوم ٢٥ يوليو المقبل.
والجدير بالذكر أن إدارة النادي الأحمر برئاسة محمود الخطيب كل الأمور لإجراء الفحص والمسحة بجانب كافة التدابير الاحترازية استعدادًا لعودة النشاط الرياضي.