الامارات | النصر السعودي يسعى لتسوية أزمة برادلي جونز

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يسعى لتسوية أزمة برادلي جونز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستهدف نادي النصر السعودي لكرة القدم حسم المفاوضات مع نادي غالطة سراي التركي من أجل تنازل الأخيرة عن القيمة المالية المتبقية من عقد البرازيلي مايكون.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن مصادر مطلعة قولها، أن إدارة النصر قدمت حوالي 15 مليون ريال للنادي التركي من أجل التنازل عن عقد مايكون الذي انتقل للفريق على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم.

على الجانب الأخر يسعى نادي النصر لتسوية مشكلة الحارس الأسترالي برادلي جونز الذي ينتهي عقده قبل عودة المنافسات الرياضية، بعد أن رفض في وقت سابق تمديد عقده لثلاثة أشهر.

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وفي سياق أخر أشارت الصحيفة السعودية إلى أن البرازيلي بيتروس أعطى موافقته لإدارة النصر من أجل تجديد عقده لمدة موسمين مقبلين.

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