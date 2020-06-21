شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سعيد: نتائج المسحة تحدد موعد عودة بيراميدز للتدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، المسحة الطبية الأولى للاكتشاف المبكر لفيروس كورونا، أمس السبت، بمقر النادي بالدفاع الجوي، تمهيدًا لاستئناف النشاط والتدريبات خلال المرحلة المقبلة واستكمال مباريات الدوري يوم 25 يوليو المقبل.

وكشف هاني سعيد، المدير الرياضي لبيراميدز، في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن أن إجراء المسحة تم تحت إشراف أكبر شركات التحاليل الطبي في مصر، والتي تعاقد معها النادي لإجراء المسحة لجميع أفراد الفريق، وبناء على نتائجها سيبدأ الفريق تدريجيا في استئناف تدريباته بمقر النادي.