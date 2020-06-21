شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: مفاجأة سارة لجمهور الزمالك خلال ٤٨ ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن هناك مفاجأة سارة أعدها لجماهير القلعة البيضاء. وأضاف «منصور» في مداخلة هاتفية ببرنامج «زملكاوي» على قناة الزمالك: «خلال 48 ساعة ستكون هناك مفاجأة سارة لجماهير النادي». ولم يوضح «منصور» خلال تصريحاته إن كانت المفاجأة تتعلق بصفقة جديدة أم أمر آخر، خاصة أنه أعلن قبل يومين التعاقد مع صفقتين جديدتين دون الكشف عن أسماء، وترددت أنباء بعد ذلك عن أنهما الأنجولي آري بابل والتونسي حمزة المثلوثي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 53,758

تعافي 14,327

وفيات 2,106

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