شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة عتاب من مرتضى منصور لطارق السيد: «بلاش نتاجر بكلام مش مضبوط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رسالة عتاب إلى لاعب الفريق السابق طارق السيد بعد ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية.

وقال «منصور»، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الزمالك، إن «السيد» حل ضيفًا على برنامج الإعلامي إبراهيم فايق الذي توجه له بسؤال عن سبب عدم عمله في نادي الزمالك، ليرد اللاعب السابق: «عشان أنا بقول الصح صح والغلط غلط فده مابيعجبش ناس في الزمالك».

واستطرد رئيس الزمالك: «لو عندك شجاعة يا طارق تطلع تقول أنت قلت لمين حاجة غلط ومشلهالكش، تاني أستاذ طارق بعد إذن سيادتك أنت قبل كدة قلت إن أنت لما كنت لاعب مشيت عشان كنت محسوب على مرتضى منصور ومحمود عباس مش حبك، أنت قلت الكلام ده في مائة برنامج، تمام، أنا لما طلبتك يوم ميتشو وكنت عايز أشغلك حضرتك اللي مجتش».

وتابع: «فمش عايز اللاعبين القدام كل واحد يطلع في برنامج يقوم قايله بُقين كدة في الهواء، أنا مافوتش، حضرتك بتقول إنك بتقول الغلط غلط والصح صح، حضرتك قولي مين اللي في النادي قلتله غلط غلط، أنا عمري ما سمعتك قلت حاجة غلط أو صح، أنت راجل بتطلع تتكلم بحريتك في كل البرامج وطلعت في قناة الزمالك قلت اللي أنت عايزه ومحدش قالك بتقول كدة ليه، فبلاش يا جماعة نتاجر بكلام مش مضبوط، لازم تعرف أنت وأشرف قاسم وجمال عبدالحميد كل الناس دي تاني لهم فرص هيشتغلوا في النادي، وأنا طلبتك يا طارق أنت اللي مجتش يومها وكنا بنشكل الجهاز بسرعة عشان فيه ماتشات، أنت اللي مجتش، فمن فضلك أنت وكل البهوات القدام اللي خلصوا وابتدوا كل واحد يفقعله بُقين،

الكلام ده مش هيمشي معايا، هرد، واللي بيقولي ماتردش صغار، لا مفيش حاجة اسمها صغار، أمال القناة دي معمولة ليه».

وطلب منصور من القناة استضافة طارق السيد خلال اليومين القادمين من أجل توضيح وجهة نظره، مضيفًا: «معندناش الكلام ده يا طارق خالص مش في نادي الزمالك بلاش نشوه نادينا والناس اللي في النادي».

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