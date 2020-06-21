شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أرسنال بعد الهزيمة أمام برايتون: أشعر بخيبة أمل شديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف مايكل أرتيتا، مدرب أرسنال، طريقة خسارة ناديه أمام برايتون، أمس السبت، بـ«غير المقبولة»، بعد استقبال هدفين قرب النهاية، والتعثر 2-1 في الدوري الإنجليزي.

وبدا أن أرسنال سيحقق الانتصار بعد التقدم بهدف رائع من نيكولا بيبي، لكن لويس دنك أدرك التعادل لأصحاب الأرض، قبل أن يسجل زميله نيل موباي هدف الانتصار في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وتركت الهزيمة الثانية على التوالي بعد استئناف الدوري، عقب توقف 3 أشهر بسبب فيروس كورونا، أرسنال في المركز الـ10 برصيد 40 نقطة من 30 مباراة وبفارق 6 نقاط عن مانشستر يونايتد خامس الترتيب.

وقال أرتيتا: «أشعر بخيبة أمل شديدة. من غير المقبول طريقة خسارتنا للمباراة. نحن نحب المنافسة وأعرف أن لدينا تشكيلة شابة لكن رغم ذلك فقد أضعنا المباراة. كان يجب حسم الأمور بشكل مبكر».

وقبل التوقف الطويل للدوري، فاز أرسنال في ثلاث مباريات متتالية في الدوري، وأنعش آمال التأهل لأوروبا في الموسم المقبل.

لكن بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي يوم الأربعاء ثم أمام برايتون أصبح التأهل حلما بعيد المنال.

وقال أرتيتا: «نحتاج إلى أن نحاول منح دفعة للاعبين. هناك الكثير من الأمور التي فعلناها بشكل رائع لكننا لا ننافس. في هذا المستوى لا يجب السماح بمثل هذه الأهداف».

وأضاف: «هذا مستحيل. أعرف أنها تشكيلة شابة جدًا لكن في الدوري الإنجليزي ارتكاب خطأين كما حدث يكلف الفريق هدفين. لا يمكن قبول ذلك».

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وتعرض أرسنال لضربة أخرى بإصابة الحارس الأساسي بيرند لينو، وخروجه مصابًا قبل نهاية الشوط الأول.

ومنح الانتصار دفعة قوية لبرايتون صاحب المركز 15 حيث تقدم بـ5 نقاط على بورنموث القابع في بداية منطقة الهبوط.