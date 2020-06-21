شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ ينعى أسطورة الكرة العراقية أحمد راضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، نجم المنتخب العراقي السابق أحمد راضي، والذي توفى، صباح اليوم الأحد، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكتب «آل الشيخ»، عبر حسابه على «فيس بوك»: «رحم الله الخلوق أحمد راضي نجم العراق».

وأضاف رئيس هيئة الترفيه السعودية: «جمعتني فيه معرفه وذكريات كان محب للمملكة.. وكان على خلق عالي وأدب كبير وشجاعة».

ويعتبر «راضي» أحد أساطير الكرة العراقية إذ كان هو مسجل هدف العراق الوحيد في تاريخ كأس العالم في مرمى بلجيكا بمونديال 1986.

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