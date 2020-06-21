شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة إيفرتون وليفربول في ديربي المرسيسايد.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه نادي ليفربول، الليلة، اختبارًا صعبًا أمام جاره وغريمه اللدود إيفرتون على ملعب جوديسون بارك في ديربي المرسيسايد في إطار الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستكون المباراة هي الأولى للفريقين منذ استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز بعد توقف دام قرابة 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وستذاع على قناتي «بي إن سبورتس 1» و«بي إن سبورتس 2»، بتعليق رؤوف خليف.

وعلى الجانب الآخر، يستضيف نادي أستون فيلا، الذي يلعب ضمن صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه، نظيره تشيلسي في الجولة نفسها، وسيذاع اللقاء على قناتي «بي إن سبورتس 1» و«بي إن سبورتس 2» في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وسيعلق على المباراة المعلق التونسي عصام الشوالي.