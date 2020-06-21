شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيتيس يقيل مدربه بعد الخسارة امام بلباو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020 اعلن نادي ​ريال بيتيس​ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن اقالة المدير الفني خوان فرانشيسك فيرير سيسيليا المعروف ب" روبي "، حيث وجه الفريق عبر صفحته عل تويتر الشكر لروبي الى جانب الجهاز الفني للفريق على ما قدمه خلال فترة تواجده على راس الجهاز الفني للفريق، ومتمنياً لهم الافضل في المستقبل. كما وعين بيتيس الكسيس تروخيو خلفاً لروبي لاستكمال المباريات الثمانية المتبقية من عمر ​الدوري الاسباني​.

علماً ان بيتيس كان قد سقط امام اتلتيك بلباو بهدف دون رد ضمن فعاليات الجولة ال 30 من عمر الدوري الاسباني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيتيس يقيل مدربه بعد الخسارة امام بلباو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.