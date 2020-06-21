كلوب: راشفورد اظهر ان شخص واحد قادر على احداث فرق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020 اثنى المدير الفني الالماني لمتصدر ​الدوري الانكليزي الممتاز​ نادي ​ليفربول​ ​يورغن كلوب​ على ما قام به لاعب نادي ​مانشستر يونايتد​ الانكليزي ​ماركوس راشفورد​، حيث ساهم في حملة تقديم المدارس لوجبات غذائية مجانية.

معتبراً ان راشفورد اظهر ان شخص واحد قادر على احداث الفرق. واضاف كلوب ان راشفورد قام بالهام العديد من الاشخاص للتغيير، وان هذا الفعل يظهر ان المجتمع قادر على تحقيق الكثير من الانجازات، مهنئاً اياه على الانتصار الذي حققه باجبار الحكومة البريطانية على القيام بتغيير جذري في سياستها في هذا الشأن.

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