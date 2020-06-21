الارشيف / اخبار الرياضه

اجراء تعديلات في ادارة نادي اتحاد جدة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجراء تعديلات في ادارة نادي اتحاد جدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020

أعلنت إدارة نادي ​الاتحاد السعودي​ برئاسة ​أنمار الحائلي​ إقالة ​حمد الصنيع​ المدير التنفيذي للنادي من منصبه دون الكشف عن الاسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار الا ان صحيفة مكة اشارت الى ان خلافا كبيرا وقع بين الحائلي و الصنيع مما ادى الى اقالة الاخير من منصبه.

واعلن اتحاد جدة تعيين ​إبراهيم بخيت​ كبديل للصنيع في منصب الرئيس التنفيذي للنادي وهو الذي كان يشغله في فترة سابقة قبل تولى الصنيع ذات المنصب في ايلول/سبتمبر الماضي.

كما اعلن النادي عن تعيين ​حامد البلوي​ مديرا تنفيذيا للفريق متمنيا له التوفيق في مهمته خلال المرحلة المقبلة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجراء تعديلات في ادارة نادي اتحاد جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا