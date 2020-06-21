- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجراء تعديلات في ادارة نادي اتحاد جدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020
أعلنت إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي إقالة حمد الصنيع المدير التنفيذي للنادي من منصبه دون الكشف عن الاسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار الا ان صحيفة مكة اشارت الى ان خلافا كبيرا وقع بين الحائلي و الصنيع مما ادى الى اقالة الاخير من منصبه.
واعلن اتحاد جدة تعيين إبراهيم بخيت كبديل للصنيع في منصب الرئيس التنفيذي للنادي وهو الذي كان يشغله في فترة سابقة قبل تولى الصنيع ذات المنصب في ايلول/سبتمبر الماضي.
كما اعلن النادي عن تعيين حامد البلوي مديرا تنفيذيا للفريق متمنيا له التوفيق في مهمته خلال المرحلة المقبلة .
كانت هذه تفاصيل خبر اجراء تعديلات في ادارة نادي اتحاد جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.