اجراء تعديلات في ادارة نادي اتحاد جدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020

أعلنت إدارة نادي ​الاتحاد السعودي​ برئاسة ​أنمار الحائلي​ إقالة ​حمد الصنيع​ المدير التنفيذي للنادي من منصبه دون الكشف عن الاسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار الا ان صحيفة مكة اشارت الى ان خلافا كبيرا وقع بين الحائلي و الصنيع مما ادى الى اقالة الاخير من منصبه.



واعلن اتحاد جدة تعيين ​إبراهيم بخيت​ كبديل للصنيع في منصب الرئيس التنفيذي للنادي وهو الذي كان يشغله في فترة سابقة قبل تولى الصنيع ذات المنصب في ايلول/سبتمبر الماضي.

كما اعلن النادي عن تعيين ​حامد البلوي​ مديرا تنفيذيا للفريق متمنيا له التوفيق في مهمته خلال المرحلة المقبلة .