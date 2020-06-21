شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارنولد: لقد حان وقت التغيير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020 نشر لاعب نادي ​ليفربول​ الانكليزي ​ترينت الكساندر ارنولد​ على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لحذائه الذي سيرتديه خلال ديربي ميرسيسايد امام نادي ايفرتون في اولى مباريات العودة الى ​الدوري الانكليزي الممتاز​ لكرة القدم بعد التوقف القسري بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث عنون ترينت الصورة بعبارة :" لقد طفح الكيل، حان وقت التغيير"، واضاف ترينت انه سيقوم بوضع هذا الحذاء في المزاد على ان يذهب مردوده الى مؤسسة نيلسون مانديلا، التي تعمل على دعم الحريات والمساوات بين الجميع.



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