نظر ثاقب لحكم مساعد كتقنية الفيديو وحالة مزدوجة في مباراة بيتيس- بلباو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020

كان يوم السبت حافلا على صعيد عدد المباريات الأوروبية التي جرت سواء في إنكلترا، إسبانيا، إيطاليا وألمانيا. ومما لا شك فيه، أن هذه المباريات شهدت العديد من الحالات التحكيمية الهامة والبارزة والتي كان لزاما علينا التوقف عند بعضها وشرحها من وجهة نظر تحكيمية وقانونية بحتة وسنتعرف عليها سويا.



برايتون هوف ألبيون 2- أرسنال 1( المرحلة 30 من الدوري الإنكليزي / الحكم الإنكليزي مارتين أتكينسون ):

سجل الغابوني بيار أوباميانغ هدفا لأرسنال عند الدقيقة 53، لكن الحكم المساعد الأول رفع رايته معلنا عن حالة تسلل. قرار الحكم المساعد الأول صحيح ومميز، فمهاجم أرسنال كان متسللا ومتقدما برأس الحذاء أي بسنتيمترات قليلة عن آخر ثاني مدافع من برايتون. تركيز الحكم المساعد الأول العالي وتمركزه الدقيق سمحا له باتخاذ القرار الصائب وهو إلغاء الهدف من دون اللجوء لتقنية الفيديو والتي أكدت على صوابية قراره حين تم مراجعة اللقطة.

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تورينو 1- بارما 1( المرحلة 26 من الدوري الإيطالي / الحكم الإيطالي ماسيميليانو إيراتي ):

شهدت الدقيقة 48اعلان الحكم عن ركلة جزاء لمصلحة تورينو، بعد احتكاك حصل بين مدافع بارما آكابوني ومهاجم تورينو إيديرا داخل منطقة جزاء بارما. القرار صحيح فأكابوني عرقل إيديرا والذي كان أمام المرمى ولديه فرصة واضحة لتسجيل هدف،اذ ركله على القدم من الخلف، ما ادى الى منح ركلة جزاء وتوجيه بطاقة صفراء للمدافع أكابوني لانه منع فرصة تسجيل هدف محقق إنما عبر المنافسة على الكرة،لذلك انخفضت العقوبة الإنضباطية من الأحمر إلى الأصفر، أي إنذار بالبطاقة الصفراء بدل الطرد بالبطاقة الحمراء.

أتلتيك بيلباو 1- ​ريال بيتيس​ 0( المرحلة 30 من الدوري الإسباني / الحكم الإسباني فالنتين غوميز ):

عند الدقيقة 83، حصلت حالة مزدوجة حيث طالب ريال بيتيس بداية بأن الكرة المسددة من لاعبه نبيل فقير قد دخلت المرمى، لكن الإعادة أثبتت غير ذلك، فالكرة التي صدها الحارس على دفعتين لم تتخط خط المرمى بكامل محيطها، بل بقي جزء منها خارج الخط وبالتالي قرار الحكم المساعد الأول بعدم احتساب الهدف صحيح ودقيق في نفس الوقت.

لكن في حين اعتقد الجميع أنه يتم التركيز على مشاهدة إعادة الكرة إن دخلت أو لا، كان حكم تقنية الفيديو يشاهد لقطة في نفس الهجمة من نوع آخر. وبعدما ارتدت الكرة من الحارس نحو فقير، حاول لعبها من جديد لكن مدافع أتلتيك بيلباو إينيغو مارتينيز تدخل بشكل متهور على ساق فقير،غير أن الحكم غوميز لم يحتسب شيئا وبالتالي طلب حكم تقنية الفيديو من الحكم الرئيسي مشاهدة اللقطة فصحح غوميز قراره الخاطئ واحتسب ركلة جزاء مستحقة لمصلحة ريال بيتيس وووجّه بطاقة صفراء للاعب أتلتيك بيلباو مارتينيز بسب التهور.