انييستا يخوض حصة يوقع مع فريقه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020 نشر لاعب نادي ​فيسيل كوبي​ الاسباني ​اندريس انييستا​ صورة له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وهو يشارك في حصة تدريبية مع فريقه، حيث خضع انييستا الى فترة من التأمل بالخضوع لليوغا مع من وصفه ب " المعلم ايتو".



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