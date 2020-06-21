شكرا لقرائتكم حارس الزمالك يتحدث عن أهمية "النفاق" لإرضاء الناس فى العصر الحديث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى محمد صبحى حارس الزمالك والمنتخب الاوليمبى أن العصر الحالى يحتاج للتحلى بالنفاق لإرضاء الناس ، حيث نشر حارس الزمالك صورته عبر حسابه على إنستجرام وعلق قائلا : "يبدو أن العصر الحديث يحتاج لكمية أكبر من النفاق كي يرضى الناس وهذا شيء مؤسف"، وتمسك محمد صبحى، بالاستمرار مع النادى الأبيض انتظارا للحصول على فرصة المشاركة مع الفريق الأبيض، رغم امتلاك الفريق ثلاثة حراس غيره وهم محمود جنش ومحمد عواد ومحمد أبو جبل، إلا أن الحارس الصاعد يرغب فى الاستمرار داخل قلعة ميت عقبة انتظاراً للحصول على فرصته.

وحدد حارس الزمالك الصاعد حالة وحيدة للرحيل عن الزمالك هي أن يكون رحيله على سبيل الإعارة، حال رغبة ناديه فى ذلك، للمشاركة بشكل أساسى مع أي فريق آخر فى الدورى، لذا أغلق الحارس ملف رحيله ولن يقوم بفتحه إلا حال رغبة النادى فى إعارته إلى أي من الأندية التى ترغب فى الحصول على جهوده بعدما تلقى أكثر من عرض من أندية الدورى الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك حاليا لعودة النشاط الكروى المتوقف منذ شهر مارس الماضى، خاصة بعدما أكدت تقارير تحديد لجنة المسابقات فى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، مواعيد مواجهات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا للموسم الحالى 2019 – 2020، والتى سوف تقام خلال شهر سبتمبر المقبل، بعد قرار المكتب التنفيذى لـ"كاف"، باستناف المسابقة، بعد توقفها بعد نهاية منافسات دور ربع النهائي، فى منتصف شهر مارس الماضى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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ويلتقى الزمالك مع الرجاء المغربى، فيما يواجه الأهلي نظيره الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا ووفقًا لصحيفة "المنتخب" المغربية، فإن لجنة المسابقات فى الكاف، حددت مواعيد مواجهات نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، إذ يواجه الزمالك نظيره الرجاء، ذهابا، يوم 4 سبتمبر، بينما يلعب الأهلى مع الوداد، يوم 5 من نفس الشهر بينما ستقام مباريات الإياب، بمواجهة الأهلى مع الوداد، يوم 11 سبتمبر، على أن تقام مباراة الزمالك مع الرجاء، يوم 12 من نفس الشهر وستلعب المباراة النهائية لدورى الأبطال، يوم 25 سبتمبر المقبل، ولكن سوف يتم تحديد الملعب لاحقا، بعد سحب الإستضافة من ملعب "جابوما"، فى الكاميرون.

وكان من المقرر إقامة مباريات نصف نهائى البطولة، بالإضافة إلى المباراة النهائية، خلال شهر مايو الماضى، ولكن تأجلت المنافسات بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.