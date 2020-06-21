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وزير الرياضة يشهد فعاليات مؤتمر العودة الآمنة لأنشطة الأولمبياد الخاص غداً

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جدة - عمرو شويل يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فعاليات مؤتمر "العودة الآمنة لأنشطة الأولمبياد الخاص المصري 2020"، والذى ينفذه الأولمبياد الخاص المصري عبر تقنية الفيديو كونفرانس غداً الاثنين بمشاركة مجموعة من المسئولين والمعنيين برياضة ذوى القدرات والهمم.

 

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر الاستعدادات الخاصة بالأولمبياد الخاص المصري لعودة النشاط الرياضي تدريجياً فى ضوء الالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية التى أعلنتها وزارة الشباب والرياضة مؤخراً للوقاية من انتشار المستجد، وللحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين.

 

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ويعد المؤتمر رسالة لجميع المهتمين فى مجال ذوى الإعاقات الفكرية فى مصر من لاعبين وأولياء أمور ومدربين ومسئولين بالهيئات المختلف فى جميع المحافظات، لتوضيح كافة الاستعدادات والخطوط الإسترشادية التى ينبغى الالتزام بها فى ظل انتشار جائحة كورونا، والتركيز على أهمية الدمج المجتمعى لأبناء مصر من ذوى القدرات والهمم فى مختلف البرامج والأنشطة والمسابقات المنفذة.

 

أصدر الدكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة، قراراً بتشكيل لجنة تنفيذية برئاسة الدكتور أحمد الشيخ وكيل الوزارة وعضوية العديد من قيادات الوزارة وجميع المختصين والمعنيين، لمتابعة كافة الخطوات المتعلقة بتنفيذ والرصد والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بضوابط وإجراءات عودة النشاط الرياضى، والمتضمنة بالدليل الاسترشادى الذى أعدته الوزارة وقامت بإرساله تفصيلياً إلى جميع المؤسسات والهيئات الرياضية، إضافة إلى نشره على البوابة الإلكترونية للوزارة.

يأتى ذلك فى ضوء استمرار تواصل وزارة الشباب والرياضة متابعتها اللحظية مع جميع المؤسسات والهيئات الرياضية المعنية بعودة النشاط الرياضى.

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