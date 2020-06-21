شكرا لقرائتكم الزمالك يستبعد رحيل "أوباما" فى الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد مسئولو الزمالك، إمكانية رحيل يوسف أوباما، مهاجم الفريق، فى الموسم الجديد، حيث يعد أحد الركائز الأساسية بالفريق التى ترفض إدارة النادى التفريط فيها حيث سيتم خلال الفترة المقبلة الحديث مع اللاعب حول تمديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، بعد المردود الذى قدمه مع الفريق وأصبح من خلاله أحد أكثر العناصر مشاركة فى الفريق الأبيض.

وشهدت الساعات الماضية تأكيد إدارة الزمالك عن عدم تلقى أية عروض لأوباما كما أوضح مصدر مطلع بالنادى الأبيض أن اللاعب خارج حسابات الرحيل تماما عن قلعة ميت عقبة، لكونه من الركائز الأساسية التى يعتمد عليها الفريق والتى ترغب إدارة الكرة بالنادى الحفاظ عليهم ضمن صفوف قلعة ميت عقبة، خاصة إن اللاعب يقدم مردود فنى متميز مع الفريق الأبيض.

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كما رفض يوسف أوباما مناقشة عروض الاحتراف التي تلقاها مؤخرا عن طريق وكلاء لاعبين، خاصة إنه أوضح أن أي أمر يخصه سيكون بصورة رسمية من خلال ناديه وتمسك بالبقاء في الزمالك بالموسم المقبل، في إطار رغبته في صنع تاريخ بالنادى الأبيض بعدما نجح في قيادة الفريق الموسم الحالي للحصول علي بطولتي السوبر الافريقي والمحلي بخلاف إسهاماته المختلفة التى ساهمت فى تتويج الفريق بالبطولات وعلى رأسها بطولة الكونفدرالية فى الموسم الماضى، ورفض أوباما فكرة الرحيل عن الزمالك في الصيف المقبل، وأكد مصدر مقرب من اللاعب انه باق في الزمالك.

وبدأ يوسف أوباما مسيرته الكروية مع ناشئى القلعة البيضاء، وفى موسم 2013/2014 تم تصعيده للفريق الأول لنادى الزمالك وشارك مع الفريق فى الدورى الممتاز ودورى أبطال أفريقيا وكأس مصر والكونفدرالية والسوبر الأفريقى والسوبر المصرى، حيث شارك مع الزمالك فى 116 مباراة بمختلف البطولات أحرز خلالهم 20 هدفًا وصنع 17 هدفًا، فيما توج مع قلعة ميت عقبة بـ 8 بطولات هى: "كأس مصر 4 مرات والدورى الممتاز مرة واحدة والكونفدرالية الإفريقية مرة واحدة والسوبر المصرى مرة واحدة والسوبر الأفريقى مرة واحدة، فيما خرج فى عدد محطات كان أبرزها فترته مع الاتحاد السكندرى ووادى دجلة وشارك أوباما مع الاتحاد السكندرى فى 35 مباراة أحرز خلالها 9 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى، فيما شارك مع وادى دجلة فى 14 مباراة وسجل هدفين وصنع هدف.

أما عن مشاركات يوسف أوباما، مع الزمالك هذا الموسم، فشارك فى 24 مباراة بمختلف البطولات، أحرز خلالهم هدفين، فيما يُعد أكثر لاعبى الأبيض صناعة للأهداف فى المباريات التى شارك فيها تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، حيث شارك معه فى 18 مباراة لمدة 1489 دقيقة، وصنع خلالهم 6 أهداف.