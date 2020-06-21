شكرا لقرائتكم المقاولون يترقب فتح المجال الجوي فى يوليو لعودة الجزيري وعبد الله ياسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علاء عبد الغني نجم الزمالك السابق والمدرب العام لنادي المقاولون العرب، أن الجهاز الفني للفريق تحدث مع سيف الدين الجزيري مهاجم ذئاب الجبل وعبد الله ياسين لاعب الفريق، من أجل العودة فور فتح المجال الجوي في الفترة المقبلة للإلتحاق بتدريبات المقاولون بعد قرارعودة النشاط الرياضي، وكان الجزيري قد سافر إلى تونس مع بداية أزمة وباء كورونا المستجد في مارس الماضي وتوقف النشاط، كما سافر عبد الله ياسين إلى فرنسا ليكون مع أسرته.

وقال عبد الغني في تصريحات لـ الخليج 365: تحدثنا مع الجزيري وعبد الله ياسين للعودة خلال الفترة المقبلة وأعتقد أنهما سينضمان إلى الفريق في يوليو بعد فتح المجال الجوي.

أضاف المدرب العام للمقاولون: الجزيري وعبد الله ياسين يتدربان معنا "أون لاين" حتى العودة إلى مصر والانضمام إلى الفريق وهذا سيسهل مهمة إعدادهما بعد العودة، وحصلنا على وعد من اتحاد الكرة بتسهيل العقبات لجميع المحترفين في الخارج من أجل انضمامه لفرقهم بشكل أسرع في الفترة المقبلة.

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من جهته، أثنى المهندس محسن صلاح، رئيس نادى المقاولون العرب، على قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي فى 25 يوليو المقبل، وقال صلاح فى تصريحات لليوم السابع، "قرار انتظرناه طويلاً وقرار صائب بالتأكيد وننتظر اجتماعنا مع اللجنة الخماسية لتحديد خطة العودة إلى التدريبات الفترة المقبلة بالشكل الذى يحمى اللاعبين من التعرض للإصابة".

وأضاف رئيس المقاولون، لدينا طموح الحفاظ على مركزنا بعد عودة النشاط ونقدم كل الدعم للجهاز الفنى واللاعبين فى تلك المرحلة من أجل الحفاظ على المستوى المتميز الذى ظهر به المقاولون فى النصف الأول من الدوري.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل وأحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب ألفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقأولون العرب.