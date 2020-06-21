شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الأهلى يفوز على المقاولون 3/2 ويتوج بطلا للكأس فى أول ظهور لركلات الترجيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 21 يونيو 1981 ، نجح الأهلى في حسم لقب كأس مصر لصالحه حينما فاز على المقاولون العرب 3-2 بركلات الترجيح والتي تم اللجوء لها لأول مرة في تاريخ نهائيات مسابقة كأس مصر لتحديد بطل النسخة رقم 53 للمسابقة.

بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بين الأهلي، والمقاولون العرب بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق، تقدم كامل عبوده للمقاولون بعد مرور 25 دقيقة من عمر الشوط الأول، وتعادل محمد عباس في الدقيقة التاسعة من الشوط الثاني.

ونجح الأهلي في حسم اللقب بعد فوزه 3/2 في ركلات الترجيح، أهدر سعيد الشيشيني قائد المقاولون أول ركلات المباراة، بينما سجل مصطفى يونس قائد الأهلي هدف الأحمر الأول.

وعادل البديل جمال سالم النتيجة للمقاولون، بينما أهدر البديل طاهر الشيخ ركلة الأهلي الثانية، لتصبح النتيجة 1/1، ثم عاد على شحاتة ظهير المقاولون وأهدر الركلة الثالثة للذئاب، قبل أن يتقدم محمد عباس للأهلي مجددا، ثم تعادل ناصر محمد علي للمقاولون ثانيا، قبل أن يضع رمضان السيد الأهلي في المقدمة من جديد.

ثم أنهى آدم مدافع المقاولون آمال فريقه عندما تكفل بإهدار الركلة الأخيرة ليتوج الأهلي بطلا للمرة رقم 23 لمسابقة كأس مصر، وللمرة الثامنة يجمع بين الدوري، والكأس.

حيث جمع بين البطولتين أعوام 1949، 1950، 1951، 1953، 1956، 1958، 1961.

تشكيل الأهلي في المباراة النهائية لكاس مصر مكون من:

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ثابت البطل، حسام البدرى، مصطفى يونس، ماهر همام، ربيع ياسين، رمضان السيد، مجدى عبدالغني، محمد عامر (طاهر الشيخ)، زكريا ناصف، محمود الخطيب (شريف عبدالمنعم)، محمد عباس.

تشكيل المقاولون في المباراة النهائية لكاس مصر مكون من:

عبدالرحمن مسلم، على شحاتة، مجدى مصطفى، أدم، وحيد مراد، السوداني قلة، سعيد الشيشيني، محمد رضوان (جمال سالم)، كامل عبودة، حمدي نوح (نبيل إبراهيم)، ناصر محمد على.

وأدار المباراة الدولي حسين فهمى، وعاونه أحمد جمال، وعبدالرءوف عبدالعزيز.

وعلى مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.