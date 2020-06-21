شكرا لقرائتكم لقد عدنا..صالح جمعة ينشر صورته من داخل غرفة ملابس الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، من داخل غرفة خلع ملابس القلعة الحمراء، على هامش تواجده في مقر النادي بالجزيرة لإجراء مسحة كورونا، استعداداً لاستئناف تدريبات الفريق الأحمر قبل عودة النشاط الرياضي في 25 يوليو المقبل، بعد فترة التوقف التي بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار الوباء العالمي، وعلق صالح جمعة على الصورة "عدنا".

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وخضع لاعبو فريق الاهلى لعملية مسح للكشف عن كورونا وبعدها غادر اللاعبين النادى مباشرة حيث يمنع انتظار اللاعبين داخل الملعب حيث خضع محمو كهربا وأحمد فتحي واليو ديانج و مازال باقى اللاعبين يخضعون لعملية المسح فى ملعب التتش ، وطلبت اللجنة المشرفة على اجراء عملية المسح من اللاعبين مغادرة النادى فور الآنتهاء من المسح منعا للتزاحم.

وأكد أمير توفيق أن صالح جمعة لاعب فى الفريق حالياً والحديث عن عروض رسمية تصل له من أندية محلية أو خارجية غير صحيح، خاصة وأن تجميد النشاط الرياضى فى مصر والعالم كله بسبب "جائحة" كورونا ساهم فى تراجع الكثير من الأندية عن حسم صفقات الصيف مُبكراً كما جرت العادة فى كل موسم تقريباً.

ويرغب الأهلى فى تسويق صالح جمعة محلياً أو خارجياً وهو ما تزامن مع الحديث عن إمكانية انتقال اللاعب للزمالك بدعوى وجود شرط جزائى فى عقده مع الأهلى وهو ما نفاه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فى الأهلى حيث قال أن عقد صالح جمعه ليس به اية شروط جزائية تمنحه حق الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء فى أى وقت مشدداً على أن عقود لاعبى النادى بالكامل لا تتضمن أية شروط جزائية تتيح لهم الرحيل عن الفريق فى أى وقت يرونه.

وأوضح عبد الحفيظ أن الأهلى لم يمنح أى طرف فى تعاقداته منذ زمن طويل شروط جزائية، خاصة مع أى لاعب، مشيراً إلى أن صالح جمعه تلقى عروضاً فى يناير الماضى لكننا لم نوفق فيها رافضاً الحديث عن العروض التى يتلقاها اللاعب حاليًا أو مناقشة الأمور الخاصة به فى ظل عدم وجود جديد بشأن توقف النشاط الكروى حتى الآن