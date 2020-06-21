شكرا لقرائتكم حسين الشحات يخضع لعملية "الفتاق" قبل استئناف الدورى.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع حسين الشحات، لاعب الأهلى والمنتخب الوطنى، لعملية الفتاق فى أحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد الفحوصات الطبية التى خضع لها خلال الفترة الأخيرة، ليقوم الشحات بإجراء العملية قبل استئناف النشاط الكروى المقرر له خلال المرحلة المقبلة، بعد توقف دام منذ شهر مارس الماضى، ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.



الشحات



حسين الشحات

فيما خضع لاعبو فريق الأهلى، اليوم، الأحد، لإجراء المسحة للكشف عن كورونا وبعدها غادر اللاعبون النادى مباشرة، حيث يمنع انتظار اللاعبين داخل الملعب، وخضع محمود كهربا وأحمد فتحى وأليو ديانج، ومازال باقى اللاعبين يخضعون لعملية المسحة فى ملعب التتش، وطلبت اللجنة المشرفة على إجراء عملية المسحة من اللاعبين مغادرة النادى فور الانتهاء منعا للتزاحم.

ويخضع لاعبو الأهلى لإجراء المسحة اليوم، الأحد، للكشف عن فيروس كورونا قبل استئناف التدريبات وذلك فى إطار حرص إدارة النادى على اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل عودة ألفريق إلى التدريبات، وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بألفريق أن جهاز الكرة سيقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الإحترازية من خلال إجراء مسحة طبية للجهاز ألفنى والإدارى واللاعبين، وجميع العاملين بألفريق.

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وبدأت عملية المسح للأطقم الطبية والإدارية والعمال بالنادى الأهلي قبل بدء عملية المسح للاعبى ألفريق بعد قليل، حرصا على سلامتهم والاطمئنان على صحتهم وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، والدكتور خالد محمود طبيب ألفريق، على الحضور مبكرا إلى مقر النادى من أجل متابعة خضوع لاعبى ألفريق والجهاز ألفنى وأفراد ألفريق الأول لكرة القدم لعملية مسح للكشف عن كورونا قبل استئناف النشاط.

وقال عبد الحفيظ إنه حرص على عقد جلسة مع جميع العمال والموظفين فى جهاز الكرة وبحضور الدكتور خالد محمود طبيب ألفريق، للتأكيد على الإجراءات التى سيتم اتخإذها فى المرحلة المقبلة فى الأهلى مع عودة ألفريق إلى التدريبات، استعدادا لعودة منافسات بطولة الدورى الممتاز وأضاف عبدالحفيظ إنه سيتم السماح بوجود 50% فقط من الموظفين والعمال أثناء التدريبات، على أن يتم تقسيمهم إلى مجموعتين، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التى يتم العمل بها وتنفيذها منذ صدور قرار وزير الشباب والرياضة بالسماح للأندية بالعودة إلى التدريبات.

وشدد مدير الكرة على أنه سيتم اتباع كل سبل الوقاية من خلال التعقيم المستمر لجميع غرف الملابس والجيم، وكافة المعدات الرياضية التى سيتم استخدامها فى التدريب، وكل ما يخص مران ألفريق من أدوات بما يضمن السلامة للجميع.