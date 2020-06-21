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شكرا لقرائتكم حسين الشحات يخضع لعملية "الفتاق" قبل استئناف الدورى.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل خضع حسين الشحات، لاعب الأهلى والمنتخب الوطنى، لعملية الفتاق فى أحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد الفحوصات الطبية التى خضع لها خلال الفترة الأخيرة، ليقوم الشحات بإجراء العملية قبل استئناف النشاط الكروى المقرر له خلال المرحلة المقبلة، بعد توقف دام منذ شهر مارس الماضى، ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.
الشحات
حسين الشحات
فيما خضع لاعبو فريق الأهلى، اليوم، الأحد، لإجراء المسحة للكشف عن كورونا وبعدها غادر اللاعبون النادى مباشرة، حيث يمنع انتظار اللاعبين داخل الملعب، وخضع محمود كهربا وأحمد فتحى وأليو ديانج، ومازال باقى اللاعبين يخضعون لعملية المسحة فى ملعب التتش، وطلبت اللجنة المشرفة على إجراء عملية المسحة من اللاعبين مغادرة النادى فور الانتهاء منعا للتزاحم.
ويخضع لاعبو الأهلى لإجراء المسحة اليوم، الأحد، للكشف عن فيروس كورونا قبل استئناف التدريبات وذلك فى إطار حرص إدارة النادى على اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل عودة ألفريق إلى التدريبات، وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بألفريق أن جهاز الكرة سيقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الإحترازية من خلال إجراء مسحة طبية للجهاز ألفنى والإدارى واللاعبين، وجميع العاملين بألفريق.
وبدأت عملية المسح للأطقم الطبية والإدارية والعمال بالنادى الأهلي قبل بدء عملية المسح للاعبى ألفريق بعد قليل، حرصا على سلامتهم والاطمئنان على صحتهم وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، والدكتور خالد محمود طبيب ألفريق، على الحضور مبكرا إلى مقر النادى من أجل متابعة خضوع لاعبى ألفريق والجهاز ألفنى وأفراد ألفريق الأول لكرة القدم لعملية مسح للكشف عن كورونا قبل استئناف النشاط.
وقال عبد الحفيظ إنه حرص على عقد جلسة مع جميع العمال والموظفين فى جهاز الكرة وبحضور الدكتور خالد محمود طبيب ألفريق، للتأكيد على الإجراءات التى سيتم اتخإذها فى المرحلة المقبلة فى الأهلى مع عودة ألفريق إلى التدريبات، استعدادا لعودة منافسات بطولة الدورى الممتاز وأضاف عبدالحفيظ إنه سيتم السماح بوجود 50% فقط من الموظفين والعمال أثناء التدريبات، على أن يتم تقسيمهم إلى مجموعتين، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التى يتم العمل بها وتنفيذها منذ صدور قرار وزير الشباب والرياضة بالسماح للأندية بالعودة إلى التدريبات.
وشدد مدير الكرة على أنه سيتم اتباع كل سبل الوقاية من خلال التعقيم المستمر لجميع غرف الملابس والجيم، وكافة المعدات الرياضية التى سيتم استخدامها فى التدريب، وكل ما يخص مران ألفريق من أدوات بما يضمن السلامة للجميع.
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