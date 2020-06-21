شكرا لقرائتكم جلسة بين وزير الرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية لمناقشة مستجدات عودة النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يعقد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، جلسة اليوم الأحد ، مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، لمناقشة عدد من الأمور الهامة وأبرزها اخر المستجدات والإجراءات التي تمت في الاتحادات الرياضية لعودة النشاط الرياضي في الأول من يوليو المقبل ، بالإضافة إلي مناقشة التطورات التي تخص انتخابات اتحاد كرة القدم .
ومن المنتظر ، أن يناقش رئيس اللجنة الأولمبية مع وزير الرياضة ، اخر التطورات التي تخص تجهيز مبني الأكاديمية الرياضية، ليكون عزل صحي للرياضيين المصابين بكورونا خلال الفترة المقبلة ، حيث يتواجد مبني الاكاديمية بجوار مقر اللجنة الاولمبية داخل هيئة استاد القاهرة الدولي.
وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قد خاطب وزارة الشباب والرياضة، للحصول على موافقة رسمية والتصاريح اللازمة لإقامة مقر عزل لمواجهة حالات فيروس كورونا للمنتخبات الوطنية فى كافة الألعاب، وذلك فى مقر الأكاديمية الأولمبية الكائنة بمبنى الاتحادات بإستاد القاهرة الدولي.
وكشف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أنه فى ضوء الظروف الحالية ووباء كورونا العالمى، ومع الضغط الشديد على المرافق الصحية لوزارة الصحة والسكان ورغبة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية فى المشاركة المجتمعية وحماية ثروات مصر من الرياضيين واللاعبين الدوليينن يتقدم مجلس إدارة اللجنة بمقترح إقامة مكان عزل لحالات كورونا للمنتخبات الوطنية.
ويتضمن مقترح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بتجهيز مكان العزل الطبى فى مبنى الأكاديمية الأولمبية بتوفير 60 سريرا فى المبنى الذى يتسع لمائة سرير، لكن تم تخفيض الأعداد لتوفير قدر أكبر من الأمان والرعاية.كما يتضمن المقترح تجهيز مقر الأكاديمية الأولمبية بأفضل المعدات والتجهيزات الطبية المطلوبة وتتكفل اللجنة الأولمبية المصرية بتقديم الخدمة الطبية والرعاية الفائقة للحالات التى ينطبق عليها تعريف وزارة الصحة للحالات التى لا تستدعى دخول مستشفى وذلك كبديل عن المنزل فى حالة تعذر إقامة الحجر فيه بتوفير الإقامة المناسبة والتغذية اللازمة وتطبيق بروتوكولات وزارة الصحة.
ويتم الاستعانة بأطباء وتمريض من الممارسين للمهنة فى جمهورية مصر العربية والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لاتخاذ كافة إجراءات الأمان والسلامة الطبية.
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