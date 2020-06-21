شكرا لقرائتكم اللجنة الطبية بالجبلاية: نجهز أماكن لعزل مصابى الدورى المحتملين بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة تعكف فى الوقت الحالى على تجهيز أماكن لعزل اللاعبين أو الاداريين أو الفنيين الذين من المحتمل إصابتهم بفيروس كورونا مع عودة الدوري ، وقال سلطان فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر أذاعة أون سبورت : " نحن فى تحدى كبير ونتخذ التجارب الاوربية دليل يرشدنا للطريق الصحيح مع عودة الدوري ، قررنا تأجيل عودة التدريبات لإجراء مسحتين لفرق الدوري ، ونحاول زيادة فترة إعداد الاندية لأكثر من شهر بغية إعدادهم البدنى والفنى بشكل سليم خوفاً من الاصابات"

وتابع رئيس اللجنة الطبية بإتحاد الكرة : "أهم شىء أن تنفذ الاجهزة الفنية والادارية واللاعبين الاجراءات الاحترازية بحذافيرها لابديل عن ارتداء الماسكات واستخدام المطهرات والالتزام بالمسافات الامنة، ونتابع ذلك مع كل الاجهزة الطبية بالاندية ، وسنعقد اليوم اجتماع مع لجنة المسابقات ولجنة الحكام لإطلاعهم على سبل تنفيذ الاجراءات الاحترازية فى أى مباراة".

ويضيف محمد سلطان :"نجرى اليوم مسحة كورونا الاولى لخمسة فرق وسنكمل للفرق الأخرى وستكون هناك مسحة أخرى بعد 5 أيام وقبل أى مباراة ستكون هناك مسحة للإطمئنان على سلامة الفريقين ، هدفنا عودة الدوري وسلامة الجميع ، ونجهز أماكن أيضاً لعزل لاعبى الدوري حال إصابتهم بكورونا".

وفى وقت سابق ، أكد محمد سلطان، أن هناك اجتماع مع الأجهزة الطبية لكل الفرق بالدوري من أجل إبلاغهم ببروتوكول الإجراءات الاحترازية، وقال سلطان في تصريحات تلفزيونية :""قبل عودة التدريبات يجب أن نبلغ كافة الاجهزة الطبية بتلك الإجراءات الاحترازية لتنفيذها فورا" وتابع: "سيكون هناك لجان ستمر على الأندية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي من يخالف تلك التعليمات".

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وعن موقف اللاعب الذي سيتعرض لكورونا خلال التدريبات، شدد: "سيتم خضوع اللاعبين للفحوصات الطبية وحال اكتشاف أي حالة سيتم استبعاد اللاعب من المباراة وبدأ عزله واتخاذ الإجراءات الطبية".

وكشف محمد سلطان عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد أي نادي سيتم مخالفة الإجراءات الاحترازية، معلقاً :"أي نادي سيخالف الإجراءات سيتم استبعاده من الدوري للحفاظ على سلامة الجميع"، وتابع: "سيكون هناك لجان ستمر على جميع الأندية لمعرفة مدى تنفيذهم للإجراءات الموضوعة والبروتوكول.

وشدد محمد سلطان إنه سيتم تعيين مراقب طبي في كل مباريات الدوري بعد استئنافه، متابعاً :"أبلغت اللجنة الخماسية بضرورة تعيين مراقب طبي في كل مباراة لقياس مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية وهو ما اعتمده أعضاء اللجنة".

وأضاف: "سيقوم المراقب بتدوين كافة الأخطاء حال عدم اي لاعب أو أي فرد تلك الإجراءات على أن يتم اتخاذ إجراءات صارمة ضده".

وكشف سلطان إن اللجنة الخماسية بالاتحاد، يدرس عمل مسحة لكل لاعب قبل المباريات، معلقاً : "سيتم عمل فحوصات طبية بشكل مستمر وقياس درجات حرارة وندرس عمل مسحة لكل لاعب للاطمئنان عليهم بشكل دوري".