شكرا لقرائتكم أحمد بلال: طاهر محمد طاهر لاعب بإمكانيات متميزة ومفيد للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد بلال نجم الأهلى السابق أن طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون الذى يسعى الفريق الأحمر إلى التعاقد معه فى الموسم الجديد أنه لاعب جيد و ذو إمكانيات عالية ستفيد الأهلى بشكل كبير فى حالة إستغلاله بشكل جيد .

وقال بلال فى تصريح لـ الخليج 365 أن طاهر محمد طاهر لاعب مهم للفريق حتى فى جود محمود عبد المنعم " كهربا و رمضان صبحى " ، قائلا أن أى لاعب يتم شراؤه يفاس إمكانياته بالنسبة لإحتياج الفريق واصا التعاقد مع أى لاعب أشبه بـ " البطيخة " ، حتى تظهر إمكانياته مع الفريق .

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وتناقش لجنة التخطيط بالنادى الأهلى المطالب المالية لنادى المقاولون العرب من أجل إتمام صفقة طاهرمحمد طاهر بشكل رسمى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فبعدما تحدث مسئولو الأهلى مع نظرائهم فى المقاولون مؤخراً بشأن إتمام الصفقة، وتقرر إحالة ملف الصفقة للجنة التخطيط للكرة فى الأهلى والتى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو.

وتناقش اللجنة المطالب المالية لنادى المقاولون وكيفية إتمام الصفقة، وهل سيتم حسمها على سبيل البيع النهائى أم الإعارة، وكذلك اللاعبين الذين من الممكن الاستعانة بهم من الأهلى لحسم الصفقة على سبيل المقايضة بانتقالهم للمقاولون ومعهم مبلغ مالى من أجل ضم طاهر محمد طاهر الذى وقع للأهلى قبل عدة أسابيع ويتبقى حسم الصفقة مع المقاولون.

وعاد طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب، من الساحل الشمالى بعد قضاء إجازة هناك استمرت لمدة أسبوع، وذلك لإنهاء إجراءات انتقاله للنادى الأهلى بعد وصول المفاوضات بين النادى الأحمر وقلعة الذئاب لمراحل متقدمة للغاية، ومن المقرر أن ينهى طاهر كافة إجراءت الانتقال للأهلى خلال الساعات المقبلة، لاسيما أن اللاعب عاد من الساحل بعد اتصالات بينه وبين مسئولى القلعة الحمراء.