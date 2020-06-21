يتقدمهم الجوكر وكهربا.. إجراء المسحة الطبية على لاعبى الأهلى فى ملعب التتش

جدة - عمرو شويل خضع لاعبو فريق الاهلى لعملية مسح للكشف عن كورونا وبعدها غادر اللاعبين النادى مباشرة حيث يمنع انتظار الالعبين داخل الملعب حيث خضع محمو كهربا وأحمد فتحي واليو ديانج و مازال باقى اللاعبين يخضعون لعملية المسح فى ملعب التتش ، وطلبت اللجنة المشرفة على اجراء عملية المسح من اللاعبين مغادرة النادى فور الآنتهاء من المسح منعا للتزاحم.

وبدأت عملية المسح للأطقم الطبية والإدارية والعمال بالنادى الأهلي قبل بدء عملية المسح للاعبى ألفريق بعد قليل، حرصا على سلامتهم والاطمئنان على صحتهم.

وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، والدكتور خالد محمود طبيب ألفريق، على الحضور مبكرا إلى مقر النادى من أجل متابعة خضوع لاعبى ألفريق والجهاز ألفنى وأفراد ألفريق الأول لكرة القدم لعملية مسح للكشف عن كورونا قبل استئناف النشاط.

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وقال عبد الحفيظ إنه حرص على عقد جلسة مع جميع العمال والموظفين فى جهاز الكرة وبحضور الدكتور خالد محمود طبيب ألفريق، للتأكيد على الإجراءات التى سيتم اتخإذها فى المرحلة المقبلة فى الأهلى مع عودة ألفريق إلى التدريبات، استعدادا لعودة منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وأضاف عبدالحفيظ إنه سيتم السماح بوجود 50% فقط من الموظفين والعمال أثناء التدريبات، على أن يتم تقسيمهم إلى مجموعتين، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التى يتم العمل بها وتنفيذها منذ صدور قرار وزير الشباب والرياضة بالسماح للأندية بالعودة إلى التدريبات.

وشدد مدير الكرة على أنه سيتم اتباع كل سبل الوقاية من خلال التعقيم المستمر لجميع غرف الملابس والجيم، وكافة المعدات الرياضية التى سيتم استخدامها فى التدريب، وكل ما يخص مران ألفريق من أدوات بما يضمن السلامة للجميع.