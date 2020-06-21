الارشيف / اخبار الرياضه

يتقدمهم الجوكر وكهربا.. إجراء المسحة الطبية على لاعبى الأهلى فى ملعب التتش

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

شكرا لقرائتكم يتقدمهم الجوكر وكهربا.. إجراء المسحة الطبية على لاعبى الأهلى فى ملعب التتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع لاعبو فريق الاهلى  لعملية مسح للكشف عن وبعدها غادر اللاعبين النادى مباشرة  حيث يمنع انتظار الالعبين داخل الملعب حيث خضع محمو كهربا وأحمد فتحي واليو ديانج  و مازال باقى اللاعبين يخضعون لعملية المسح فى ملعب التتش ، وطلبت اللجنة المشرفة على اجراء عملية المسح من اللاعبين مغادرة النادى فور الآنتهاء من المسح منعا للتزاحم.

256706f6-b560-4cdb-bcc8-91df8df84d84

 

 

6ac127b2-9fdb-472c-82ef-bc885492b1cf

 

وبدأت عملية المسح للأطقم الطبية والإدارية والعمال بالنادى الأهلي قبل بدء عملية المسح للاعبى ألفريق بعد قليل، حرصا على سلامتهم والاطمئنان على صحتهم.

 

وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، والدكتور خالد محمود طبيب ألفريق، على الحضور مبكرا إلى مقر النادى من أجل متابعة خضوع لاعبى ألفريق والجهاز ألفنى وأفراد ألفريق الأول لكرة القدم لعملية مسح للكشف عن كورونا قبل استئناف النشاط.

 

454ad61f-b3e5-4036-8276-b55c05f81472

 

 

 

Advertisements
9e9e4d62-440d-4f76-876e-3e069446d412

 

وقال عبد الحفيظ إنه حرص على عقد جلسة مع جميع العمال والموظفين فى جهاز الكرة وبحضور الدكتور خالد محمود طبيب ألفريق، للتأكيد على الإجراءات التى سيتم اتخإذها فى المرحلة المقبلة فى الأهلى مع عودة ألفريق إلى التدريبات، استعدادا لعودة منافسات بطولة الدورى الممتاز.

 

وأضاف عبدالحفيظ إنه سيتم السماح بوجود 50% فقط من الموظفين والعمال أثناء التدريبات، على أن يتم تقسيمهم إلى مجموعتين، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التى يتم العمل بها وتنفيذها منذ صدور قرار وزير الشباب والرياضة بالسماح للأندية بالعودة إلى التدريبات.

 

وشدد مدير الكرة على أنه سيتم اتباع كل سبل الوقاية من خلال التعقيم المستمر لجميع غرف الملابس والجيم، وكافة المعدات التى سيتم استخدامها فى التدريب، وكل ما يخص مران ألفريق من أدوات بما يضمن السلامة للجميع.

 

0ed2b136-9382-402b-a167-fc198a63e632

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يتقدمهم الجوكر وكهربا.. إجراء المسحة الطبية على لاعبى الأهلى فى ملعب التتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا