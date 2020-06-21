لاعبو الأهلي يخضعون لـ "مسح كورونا" في التتش

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جدة - عمرو شويل يخضع لاعبو النادي الأهلي لعملية مسح للكشف عن فيروس كورونا في ملعب التتش بمقر الجزيرة حيث بدأت عملية المسح في التاسعة والنصف صباحا للجهاز الإداري والطبي والعمال قبل ان تبدأ عملية المسح للاعبين بعد انتهاء الأطقم الإدارية والطبية.
يأتى خضورع اللاعبين للمسح للكشف عن فيروس كورونا قبل استئناف التدريبات وذلك فى إطار حرص إدارة النادى على اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل عودة الفريق إلى التدريبات، وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق أن جهاز الكرة سيقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الإحترازية من خلال إجراء مسحة طبية للجهاز الفنى والإدارى واللاعبين، وجميع العاملين بالفريق.
ووصل إلى مقر النادى منذ قليل ، حمدى فتحي وصالح جمعة ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمود وحيد، وأليو بادجى وسامى قمصان، قبل قليل، إلى مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، استعداداً لإجراء مسحة كورونا .
ويستأنف الفريق التدريبات عقب إجراء المسحة مباشرة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادى ووفقا لتوجيهات وزارتى الصحة والشباب والرياضة من أجل ضمان السلامة للجميع، قبل انطلاق التدريبات والاستعداد للمرحلة المقبلة، مضيفاً أن النادى شهد سلسلة من الاجتماعات المستمرة منذ إعلان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، موعد عودة النشاط الرياضى بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.
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