شكرا لقرائتكم لاعبو الأهلي يخضعون لـ "مسح كورونا" في التتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع لاعبو النادي الأهلي لعملية مسح للكشف عن فيروس كورونا في ملعب التتش بمقر الجزيرة حيث بدأت عملية المسح في التاسعة والنصف صباحا للجهاز الإداري والطبي والعمال قبل ان تبدأ عملية المسح للاعبين بعد انتهاء الأطقم الإدارية والطبية.

يأتى خضورع اللاعبين للمسح للكشف عن فيروس كورونا قبل استئناف التدريبات وذلك فى إطار حرص إدارة النادى على اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل عودة الفريق إلى التدريبات، وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق أن جهاز الكرة سيقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الإحترازية من خلال إجراء مسحة طبية للجهاز الفنى والإدارى واللاعبين، وجميع العاملين بالفريق.

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ووصل إلى مقر النادى منذ قليل ، حمدى فتحي وصالح جمعة ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمود وحيد، وأليو بادجى وسامى قمصان، قبل قليل، إلى مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، استعداداً لإجراء مسحة كورونا .

ويستأنف الفريق التدريبات عقب إجراء المسحة مباشرة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادى ووفقا لتوجيهات وزارتى الصحة والشباب والرياضة من أجل ضمان السلامة للجميع، قبل انطلاق التدريبات والاستعداد للمرحلة المقبلة، مضيفاً أن النادى شهد سلسلة من الاجتماعات المستمرة منذ إعلان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، موعد عودة النشاط الرياضى بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.