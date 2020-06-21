ليفربول يستأنف رحلة تحقيق اللقب الغائب منذ 30 عامًا بعد التوقف بسبب جائحة كورونا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

يستأنف نادي ليفربول الإنجليزي رحلة تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ 30 عاماً عندما يحل ضيفًا على نادي إيفرتون فى تمام الثامنة مساء اليوم على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج.

ويعد هذا الظهور الأول لناديا إيفرتون وليفربول في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز، بعدما عادت عجلة "البريميرليج" للدوران بعد توقف استمر لنحو 3 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد في 17 يونيو الجاري.

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ويتصدر ليفربول جدول الترتيب بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي قبل تسع جولات من النهاية، مما يعني أن فوزه في مباراتين فقط سيمنحه اللقب المحلي رقم 19 في تاريخه.

ويلعب ليفربول الذي يحتاج 6 نقاط للتتويج بلقب المسابقة لأول مرة منذ 30 عاما، أمام مضيفه إيفرتون اليوم، ثم يستضيف فريق كريستال بالاس يوم 24 يونيو في المواجهة التي يحتمل أن يحسم فيها المسابقة حال تحقيقه للفوز في المباراتين، قبل أن يحل ضيفا على مانشستر سيتي يوم 2 يوليو المقبل.

يذاع اللقاء على قنوات بي ان سبورت.