كورونا يهزم أسطورة الكرة العراقية أحمد راضي

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"الخليج 365": أعلن في بغداد اليوم عن وفاة أسطورة الكرة العراقية وكابتن المنتخب العراقي السابق أحمد راضي نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

فقد توفي أحمد راضي الاحد في مستشفى النعمان في بغداد عن عمر 56 عامًا إثر مضاعفات صحية جراء إصابته بمرض كورونا وذلك قبل ساعات من قرار بنقله إلى العاصمة الأردنية للعلاج هناك فجر اليوم.

تدهورت الحالة الصحية للنجم الكروي وعضو البرلمان العراقي في دورته السابقة الخميس الماضي بعد ساعات على خروجه من المستشفى، ما دفع الطبيب المشرف على علاجه إلى نقله مرة ثانية إلى مستشفى النعمان إثر ارتفاع مفاجئ بدرجات الحرارة وضعف حاد في جسده.. كما قالت وسائل إعلام عراقية تابعتها ""الخليج 365"".

الكابتن يونس محمود: أبكيت قلبي قبل عيني

وقد نعى عراقيون على شبكات التواصل الاجتماعي بشكل واسع رحيل أحمد راضي، مشيدين بإنجازاته الرياضية التي حققها للعراق. وكتب كابتن المنتخب العراقي السابق يونس محمود على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" وتابعتها ""الخليج 365"" قائلًا "أبكيت قلبي قبل عيني حبيبي أبو هيا أكبر صدمة، والله يصعب عليه هذا البوست، لا حول ولا قوة إلا بالله .. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن أحمد راضي من مواليد 21 أبريل عام 1964، وبرزت مواهبه في سن مبكرة مع نادي الزوراء العراقي، الذي شهد تألقه بعدها اشتهر في كأس فلسطين للشباب التي كانت بداية شهرته العربية، والتي أُقيمت في المغرب عام 1983، وبعدها لعب مع المنتخب الوطني العراقي.

واصل تالقه مع المنتخب الأول، حتى كان له دور في وصول العراق إلى نهائيات كأس العالم عام 1986، كما شارك في حصول العراق على كأس بطولة الخليج عام 1988 مع المنتخب العراقي، حيث حصل على لقب هداف البطولة، كما أُختير في هذا العام كأفضل لاعب في آسيا.

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أحمد راضي

وقد خاض راضي المعترك السياسي في بلده، حيث انتخب عضوًا في مجلس النواب العراقي عن كتلة جبهة التوافق العراقية السنية عام 2008، وأصبح عضوًا في لجنة الشباب والرياضة في المجلس.

يشار إلى أن العراق سجل أمس السبت أعلى عدد من الوفيات في يوم واحد منذ ظهور وباء كورونا في البلاد في 24 فبراير الماضي، وذلك بوفاة 88 شخصًا وإصابة 1870 آخرين.

أحمد راضي ضمن تشكيلة منتخب بلاده الكروية في الثمانينات

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية في بيان تابعته ""الخليج 365"" عن تسجيل 1870 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق خلال 24 ساعة الماضية، موضحة أنه قد تم فحص 10022 نموذجًا في جميع المختبرات المختصة في العراق أمس، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 435214، ومجموع الإصابات 29222، ومجموع حالات الشفاء 13211، وعدد الراقدين الكلي في المستشفيات نتيجة الإصابة بالفيروس 14 998 وفي العناية المركزة 247، بينما تجاوز عدد الوفيات حاجز الألف ليرتفع إلى 1013 حالة وفاة.

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