شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يخضعون لـ"مسح كورونا" فى التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع لاعبو النادى الأهلى لعملية مسح للكشف عن فيروس كورونا فى ملعب التتش بمقر الجزيرة، وبدأت عملية المسح فى التاسعة والنصف صباحا للجهاز الإدارى والطبى والعمال قبل أن تبدأ عملية المسح للاعبين بعد انتهاء الأطقم الإدارية والطبية.

يأتى خضوع اللاعبين للمسح للكشف عن فيروس كورونا قبل استئناف التدريبات، وذلك فى إطار حرص إدارة النادى على اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل عودة الفريق إلى التدريبات، وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، إن جهاز الكرة سينفذ جميع الإجراءات الاحترازية من خلال إجراء مسحة طبية للجهاز الفنى والإدارى واللاعبين، وجميع العاملين بالفريق.

ووصل إلى مقر النادى منذ قليل ، حمدى فتحي وصالح جمعة ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمود وحيد، وأليو بادجى وسامى قمصان، قبل قليل، إلى مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، استعداداً لإجراء مسحة كورونا .

ويستأنف الفريق التدريبات عقب إجراء المسحة مباشرة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادى ووفقا لتوجيهات وزارتى الصحة والشباب والرياضة من أجل ضمان السلامة للجميع، قبل انطلاق التدريبات والاستعداد للمرحلة المقبلة، مضيفاً أن النادى شهد سلسلة من الاجتماعات المستمرة منذ إعلان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، موعد عودة النشاط الرياضى بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.