بعد عودة بريميرليج.. 3 تحديات أمام صلاح قبل نهاية "موسم كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

105 أيام مضت على آخر مباراة خاضها ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي والتي جمعته بمنافسه بورنموث في السابع من شهر مارس الماضي بالجولة الـ29 وشهدت فوز الريدز بهدفين مقابل هدف.

تلك المباراة شهدت آخر أهداف الدولي المصري محمد صلاح في بطولة بريميرليج، حيث ساهم هو وزميله السنغالي ساديو ماني في اقتراب ليفربول خطوة أخرى من التتويج بكأس بريميرليج الذي بات قريبًا من تزيين ملعب آنفيلد.

ومع عودة الحياة لكرة القدم في إنجلترا بعد توقف استمر لأكثر من 3 أشهر، يعود ليفربول لمواصلة سعيه عن لقبه الغائب منذ 30 عامًا، حيث يلتقي مع جاره اللدود إيفرتون مساء اليوم الأحد على ملعب جوديسون بارك في مباراة الجولة الـ30.

وبعيدًا عن ليفربول، يبحث "مو" عن تحقيق بعض الأهداف الشخصية -التي اعتاد عليها، فالدولي المصري أمام فرصة تاريخية لتحقيق بعض الإنجازات.

تحدي هدافي بريميرليج

حاليًا، يتواجد صلاح في المرتبة الرابعة لهدافي بريميرليج هذا الموسم بعدما سجل 16 هدفًا، ويفصله عن جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي ومتصدر الترتيب 3 أهداف فقط.

يتبقى 9 جولات على نهاية بريميرليج، ما يعني أن الفرصة مازالت قائمة أن الفرعون المصري لمواصلة الصراع على لقب الهداف للموسم الثالث على التوالي.

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تحدي رقم شيرار وهنري

الدولي المصري سبق وحقق لقب هداف الدوري الإنجليزي الموسمين الماضيين، فأول مواسمه بقميص الريدز (2017 /2018) سجل "مو" 32 هدفًا متفوقًا على هاري كين لاعب توتنهام، بينما تقاسم الجائزة في موسمه الثاني مع زميله السنغالي ساديو ماني والجابوني بيير-إيمريك أباميانج لاعب أرسنال، حيث سجل كل منهما 22 هدفًا.

إذا نجح صلاح في الحصول على جائزة الهداف للموسم الثالث على التوالي فحينها سيكرر إنجاز النجم الإنجليزي السابق آلان شيرار الذي نجح في إحراز اللقب ذاته في ثلاث مناسبات متتالية مرتين بقميص بلاكبيرن (34 هدفًا موسم 1994 /1995)، (31 هدفًا موسم 1995 /1996) ومرة بقميص نيوكاسل (25 هدفًا موسم 1996 /1997).

كما سيعادل صلاح رقم الأسطورة الفرنسية تيري هنري لاعب آرسنال السابق عندما حقق لقب هداف بريميرليج ثلاث مرات متتالية (30 هدفًا موسم 2003 /2004)، (25 هدفًا موسم 2004 /2005)، (27 هدفًا موسم 2005 /2006).

تحدي الهدف رقم 100

أصبح صلاح على بعد 9 أهداف للوصول لهدفه رقم 100 بقميص ليفربول، فالدولي المصري سجل حتى الآن 91 هدفًا خلال 144 مباراة في مختلف البطولات منذ انتقاله إلى قلعة آنفيلد مطلع موسم 2017 /2018 قادمًا من روما الإيطالي.

وذكر الموقع الرسمي لليفربول أن الفرعون المصري أمام فرصة لمعادلة أو كسر رقم جاك باركنسون صاحب المركز الثاني الذي سجل 100 هدف في 153 مباراة.

كما أشار الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي إلى أن الرقم القياسي للوصول للهدف رقم 100 مُسجل باسم روجر هانت (سجلهم خلال 144 مباراة).