غيلان الشعلالي يؤكد: الزمالك فاوضني واللعب له شرف كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف الدولي التونسي غيلان الشعلالي لاعب فريق مالاتيا سبور التركي حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول وجود مفاوضات بينه وبين الزمالك.

وكانت بعض التقارير قد ترددت مؤخرًا عن سعي إدارة الزمالك لضم اللاعب التونسي بعد فسخ تعاقده مع ناديه التركي لعدم حصوله على مستحقاته المالية.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "الشروق" التونسية، قال غيلان الشعلالي: "قررت فسخ عقدي مع مالاتيا التركي بعد محاولات للحل الودي".

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وعن حقيقة مفاوضات الزمالك معه قال اللاعب السابق للترجي التونسي: "تلقيت العديد من العروض ومن بينها الزمالك حيث جرت اتصالات من جانب مسؤولي الفريق المصري بالفعل حول انضمامي للفريق".

وأتم: "اللعب للزمالك شرف كبير خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه فرجاني ساسي والشعبية الكبيرة التي حظي بها بين الجماهير البيضاء".

جدير بالذكر أن الزمالك ارتبط مؤخرًا أيضًا بضم التونسي حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي لتدعيم الجبهة اليمنى بعد رحيل حمدي النقاز.