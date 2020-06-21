- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
خضع لاعبو النادي الأهلي صباح اليوم بملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة للمسحة الطبية الأولى وذلك استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020.
وأعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في وقت سابق، قرار الحكومة المصرية بشأن استئناف النشاط الرياضي من جديد وفقاً لبروتوكولات طبية محددة واجراءات طبية في اطار التعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأفاد مراسل "يلا كورة" في النادي الأهلي، أن اللاعبين تواجدوا في مقر النادي صباح اليوم الأحد من أجل الخضوع للمسحات الطبية الأولى ضمن اجراءات ما قبل العودة للتدريبات استعداداً لاستكمال الدوري.
وسبق وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أنه تم الاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة بشأن عدم تحمل الأندية قيمة المسحات الطبية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. بدء المسحات الطبية في الأهلي استعداداً لاستكمال الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.