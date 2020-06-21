تقرير.. من يعوض صلاح أمام إيفرتون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

يعود ليفربول لاستئناف منافسات الدوري الإنجليزي من جديد بعد توقف دام لما يقرب من 100 يوم بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إلا أن عودة الليفر ستكون بصدام أمام إيفرتون في قمة الجولة 30.

ليفربول يبحث عن تحقيق نقاط المباراة في ظل سعي "الريدز" لتحقيق اللقب الذي لم يدخل خزائنه لمدة ثلاثة عقود، إلا أن تحقيق هذا الهدف سيكون على ملعب "جوديسون بارك" معقل إيفرتون، والذي يسعى هو الآخر إلى إيقاف زحف جاره اللدود نحو اللقب الغالي.

ليلة الأحد قد تشهد غياب صلاح بعدما علم "الخليج 365" مؤخرًا أن "مو" لا يعرف مصيره من المشاركة ضد "التوفيز" على الرغم من تأكيدات المدرب يورجن كلوب أنه لا يوجد أي لاعب مستبعد قبل موقعة ديربي ميرسيسايد.

غياب صلاح بالطبع سيجعل يورجن كلوب يفتقد ورقة هامة من قوته الهجومية والمكونة من النجم المصري بجانب ساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

- من يعوض صلاح؟

السؤال الأول وهو في حال غياب صلاح عن مباراة الأحد، من سيكون البديل له؟ هذا ما أوضحه الصحفي جيمس بريس والذي يعمل في صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية.

بريس والمهتم بشئون أخبار ليفربول، كشف أن يورجن كلوب يفكر في الثنائي الدولي الياباني والقادم من ريد بول سالزبورج تاكومي مينامينو أو البلجيكي ديفوك أوريجي للمشاركة أمام إيفرتون.

الفترة الأخيرة شهدت تسليط الضوء على مينامينو بالتحديد في ظل المستوى الذي قدمه في المباراة التحضيرية أمام بلاكبرين والتي شهدت تسجيله هدفًا في لقاء انتهى لصالح "الريدز" بستة أهداف بدون مقابل.

مينامينو تلقى دعمًا من كلوب قبل المباراة المرتقبة بعدما صرح الألماني :"اللاعبون الجدد الذين يأتون إلينا لا نحكم عليهم في الأشهر القليلة الأولى، ولكن أعرف أن الجماهير تفعل ذلك، فمزيد من الوقت يمنحك حكمًا أفضل".

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ليس دعم كلوب فقط الذي تلقاه مينامينو بل تلقى الياباني دعمًا من القائد الثاني في الفريق جيمس ميلنر، قائلًا :"مينامينو يشعر الآن وكأنه في النادي مُنذ فترة أطول حقًا، ما حدث منحه الوقت الإضافي ليعتاد على النادي والكثير من الأشياء في ليفربول".

وواصل: "قد يكون سلاحنا السرى في المباريات، عندما جاء الأمور لم تكن سهلة بالنسبة له، لأن من الصعب الانتقال لنادٍ في منتصف الموسم والتعود على طريقة لعب الفريق".

أما من الناحية الأخرى، فيمتلك أوريجي القدرة على دعم هجوم ليفربول، خاصة أن المهاجم البلجيكي لديه سجلًا مميزًا أمام المنافس بعدما سجل هدفين في مباراة الدور الأول في لقاء انتهى لصالح الريدز بنتيجة (5-2)، بجانب تسجيله بصفة عامة خمسة أهداف خلال سبع مباريات.

- مفاجأة أو ورقة رابحة

صحيح أن صلاح لم يحصل على فرصة المشاركة في مباراة بلاكبيرن لعدم الجاهزية البدنية إلا أن كلوب قد يفاجئ منافسه كارلو أنشيلوتي من خلال الدفع بالمهاجم المصري والذي خاض في الفترة الأخيرة تدريبات تأهيلية دون المشاركة في المران الجماعي.

وبالطبع يسعى صلاح إلى التسجيل في شباك إيفرتون حيث لم يسبق لـ"مو" وأن سجل على ملعب "جوديسون بارك" منذ انتقاله لـ"الريدز" في صيف 2017.

صلاح يمتلك ثلاث مباريات أمام إيفرتون استطاع أن يسجل هدفًا واحدًا فقط كان هذا في موسمه الأول مع ليفربول وتحديدًا في لقاء الدور الأول والذي أقيم على ملعب "الآنفيلد".

التفكير الثاني وهو في حال عدم الدفع به أن يجعله كلوب ورقة رابحة على مقاعد البدلاء على أن يتم الاستعانة به وفقًا لظروف المباراة مثلما فعل الألماني في لقاء الدور الأول عندم قرر جلوس نجم مصر الأول بين البدلاء.

مباراة الدور الأول لم يستعن كلوب بصلاح بعدما تألق الثنائي أوريجي وماني بتسجيلهم ثلاثة أهداف، حيث شهد هذا اللقاء استعانة كلوب بالنجم السويسري شيردان شاكيري بدلاً من صلاح بجانب الدفع بأوريجي بدلاً من فيرمينو.