العطار: بدأنا المسحات في الأهلي ودجلة.. ولا تعليق على "مزايدة" نادي مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم عن بدء المسحات الطبية للاعبين استعدادًا لاستئناف النشاط الكروي، إلى جانب رأيه في رفض نادي مصر لإجراء المسحات الطبية.

وأعلن نادي مصر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تأجيل تدريبات فريق الكرة لأجل غير مسمى، كما قرر عدم المشاركة في المسحات الطبية المجانية الخاصة باتحاد الكرة.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو 9090 قال العطار: "كنت متخيل أن الأندية ستسعد بأننا نمتلك الإمكانيات التي تجعلنا قادرون على مواكبة الدوريات الكبرى".

وتابع: "حينما اجتمعنا بالأندية خلال الاسبوع الماضي، ظهرت خلال الاجتماعات أفكار تتعلق بكيفية عمل المسحة، وأين ومن يتحمل تكلفتها؟".

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وأضاف: "بعدما انتهينا من اجتماعنا مع الأندية أبلغنا الجميع بعدم النزول للتدريبات قبل إجراء المسحات الطبية حفاظًا على سلامة اللاعبين".

وواصل: "ليس لديّ تعليق على تصرف نادي مصر، لسنا في مجال للمزايدة على حب الوطن، علينا اتباع الاجراءات الطبية والاحترازية حفاظًا على سلامة الجميع".

وأكمل: "الشركة الطبية التي تعاقدنا معها ستتابع حالة اللاعبين والمحيطين بهم حتى لا يتعرض لأحد للإصابة".

وأتم: "بدأنا بالفعل عمل المسحات اليوم (الأحد) في النادي الأهلي ووادي دجلة، ثم سنتوجه إلى حرس الحدود، الإنتاج الحربي وطلائع الجيش".